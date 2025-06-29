"Дякуючи" і "завдяки": какая разница между этими словами и когда их вообще не стоит использовать
Слова "дякуючи" и "завдяки" часто воспринимают как взаимозаменяемые, однако они имеют разное грамматическое значение и употребляются в отдельных контекстах. Несмотря на схожесть звучания, они относятся к разным частям речи и выполняют определенные функции.
К тому же, в некоторых случаях употребление этих лексем совсем неуместно. Языковеды объяснили, какая разница между "дякуючи" и "завдяки".
Слово "дякуючи" является деепричастием от глагола "дякувати". Оно указывает на процесс выражения благодарности.
Після вистави актори кілька разів виходили з-за лаштунків, дякуючи глядачам за увагу.
"Дякуючи" не следует путать с "завдяки", потому что оно не означает причины или следствия, а только действие – благодарность.
Слово "завдяки" является предлогом и указывает на благоприятное обстоятельство или фактор, который привел к положительному результату.
Реальні досягнення можливі лише завдяки наполегливості й відданості справі.
В таком контексте слово вполне уместно, потому что речь идет о положительном влиянии.
Следует помнить: "завдяки" нельзя употреблять, если речь идет о негативном результате. В таких случаях следует выбрать:
- через;
- у зв’язку з;
- з огляду на;
- тим-то;
- внаслідок.
Кстати, не все слова, похожие на русские, являются калькой. Некоторые из них остались в наследство от праславянского языка. Какие лексемы на самом деле не являются суржиком – читайте в материале.
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