'Дякуючи' і 'завдяки': какая разница между этими словами и когда их вообще не стоит использовать

Слова "дякуючи" и "завдяки" часто воспринимают как взаимозаменяемые, однако они имеют разное грамматическое значение и употребляются в отдельных контекстах. Несмотря на схожесть звучания, они относятся к разным частям речи и выполняют определенные функции.

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К тому же, в некоторых случаях употребление этих лексем совсем неуместно. Языковеды объяснили, какая разница между "дякуючи" и "завдяки".

Слово "дякуючи" является деепричастием от глагола "дякувати". Оно указывает на процесс выражения благодарности.

Після вистави актори кілька разів виходили з-за лаштунків, дякуючи глядачам за увагу.

"Дякуючи" не следует путать с "завдяки", потому что оно не означает причины или следствия, а только действие – благодарность.

Слово "завдяки" является предлогом и указывает на благоприятное обстоятельство или фактор, который привел к положительному результату.

Реальні досягнення можливі лише завдяки наполегливості й відданості справі.

В таком контексте слово вполне уместно, потому что речь идет о положительном влиянии.

Следует помнить: "завдяки" нельзя употреблять, если речь идет о негативном результате. В таких случаях следует выбрать:

через;

у зв’язку з;

з огляду на;

тим-то;

внаслідок.

Кстати, не все слова, похожие на русские, являются калькой. Некоторые из них остались в наследство от праславянского языка. Какие лексемы на самом деле не являются суржиком – читайте в материале.

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