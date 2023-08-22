Как сказать на украинском 'холостяк': хорошая замена

Заботиться о чистоте украинского языка следует не только на официальном, но и на бытовом уровне. Иногда мы используем суржик и кальку, ведь попросту не знаем соответствующие аналоги слов в родном языке. Это, например, касается слова "холостяк".

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Для русского "холостяка" есть прекрасная и очень благозвучная украинская замена. OBOZREVATEL разбирался, как назвать неженатого мужчину.

На самом деле все очень просто: "холостяк" переводится на украинский как "парубок".

Толковый словарь дает два определения этого слова:

"Парубок" – это молодой человек, юноша. Например: "Вулицею йшов, шкутильгаючи, молодий парубок". Неженатый мужчина. "Марія засмутилася, дізнавшись, що Іван – вже не парубок, а жонатий".

Отдельным значением выделяют "старий парубок". "Як це сталося, що вона пішла за нього, вічного наймита, старого парубка, бурлаку,.. – і досі не знає" (Михайло Коцюбинський).

Период одинокой жизни называют "парубоцтвом". "Довго гомоніли старі, сидячи за столом і згадуючи парубоцтво".

А вот легкомысленного парня, который имеет вертлявый, непоседливый нрав и любит похвастаться называют жевжиком. "На осонні сиділи, плетучи вінки, дівчата, оточені якимись жевжиками".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что личность мужского пола называют "чоловіком", однако часто можно услышать фразы типа: "мужчина, передайте за проезд". Правильно ли использовать такие обращения – читайте в материале.

Также OBOZREVATEL разбирался, как перевести на украинскую популярную фразу: "насильно мыл не будешь".

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