Как скандал из-за "героев УПА" повлиял на отношение поляков к украинцам: опрос раскрыл настроения

Решение президента Украины Владимира Зеленского о присвоении почетного названия "Героев УПА" отдельному подразделению Сил специальных операций вызвало заметный резонанс в Польше. Более половины поляков считают, что после этого их отношение к Украине и украинцам ухудшилось.

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Опрос провела социологическая служба SW Research по заказу польского издания Rzeczpospolita. Исследование обнародовали 11 июня 2026 года на фоне обострения дискуссий вокруг исторической памяти в польско-украинских отношениях.

Согласно результатам опроса, 51,9% респондентов заявили, что решение о присвоении названия "Героев УПА" негативно повлияло на их отношение к Украине и украинцам. В то же время 31,9% участников исследования отметили, что эта ситуация не изменила их мнения, а 11,7% не смогли определиться с ответом.

Лишь 4,5% опрошенных сообщили, что после этого решения их отношение к Украине улучшилось.

По словам представительницы SW Research Юстины Собчак, негативную оценку чаще высказывали мужчины, чем женщины. Также ухудшение отношения к Украине чаще всего фиксировали среди молодых людей в возрасте до 24 лет.

Кроме того, более критичными оказались респонденты с профессиональным образованием и лица с более низким уровнем доходов. Самый высокий уровень негативных оценок зафиксировали среди жителей польских городов с населением от 100 до 199 тысяч человек.

Присвоение почетного названия "Героев УПА" отдельному Центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ вызвало волну критики со стороны польских политиков разных политических лагерей. Министерство иностранных дел Польши выразило обеспокоенность решением Киева и вызвало для объяснений посла Украины в Варшаве Василия Боднара.

На фоне спора президент Польши Кароль Навроцкий заявил о намерении рассмотреть вопрос о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла, который тот получил в 2023 году. В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига призвал стороны не обострять конфликт, подчеркнув, что название для подразделения выбрали сами военнослужащие.

Дискуссия также вызвала острые политические споры внутри Польши и вновь актуализировала вопрос отношения к деятельности УПА, который остается одним из самых чувствительных аспектов польско-украинских отношений.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что министерство иностранных дел Украины призвало Польшу не допустить обострения отношений из-за исторических споров вокруг УПА. В ведомстве подчеркнули, что подобные конфликты играют в пользу общего врага.

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