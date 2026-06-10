'Вопрос, что мы ищем в прошлом?' В МИД Украины дали 'совет' Польше из-за скандала с УПА

Министерство иностранных дел Украины призвало Польшу не допустить обострения отношений из-за исторических споров вокруг УПА. В ведомстве отметили, что подобные конфликты играют в пользу общего врага.

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Украинская сторона предлагает сосредоточиться на поиске факторов единства, а не разногласий. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий на брифинге в среду, 10 июня.

Он подчеркнул, что Польша остается одним из ключевых стратегических союзников Украины, который поддерживает государство с первых дней полномасштабного вторжения России.

На этом фоне в Киеве призывают не позволить историческим вопросам разрушить партнерство между странами.

Спикер МИД Георгий Тихий обратил внимание на то, что за последний период Украина и Польша достигли заметного прогресса в диалоге по сложным страницам общей истории. В частности, были возобновлены поисковые и эксгумационные работы, а также возобновлена деятельность Конгресса историков Украины и Польши после длительного перерыва.

В то же время он подчеркнул, что нынешнее обострение вокруг темы Украинской повстанческой армии ставит перед обеими сторонами выбор: углубляться в конфликты прошлого или искать основания для сотрудничества.

"Вопрос, что мы ищем в прошлом? Если ищем поводов для разъединения – поверьте, мы их найдем. Если ищем поводы для объединения противостояния общему врагу сегодня – мы их тоже найдем. Мы хотели бы концентрироваться, конечно, на второй части", – отметил Тихий.

В МИД также подчеркнули, что подобные исторические конфликты выгодны прежде всего России, которая заинтересована в ослаблении единства между Украиной и ее союзниками.

Отдельно представитель подтвердил, что конференция по восстановлению Украины, которая должна состояться в Гданьске, состоится по плану. В ведомстве рассчитывают на ее успешное проведение в штатном режиме.

"По плану, в штатном режиме, так как и шла – мы надеемся, что конференция состоится успешно", – добавил он.

Что предшествовало

26 мая Владимир Зеленский издал указ о присвоении почетного назначения Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

"С целью восстановления исторических традиций национальных войск, учитывая образцы выполнения возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины, постановляю присвоить Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины почетное наименование "имени Героев УПА" и далее именовать – Отдельный центр специальных операций "Север" имени Героев УПА Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины", – говорится в документе.

По этому поводу высказался и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Польша и Украина являются партнерами в вопросах безопасности. Но когда речь идет о вопросах истории, мы должны говорить друг другу правду, потому что только тогда мы можем строить будущее. Память о жертвах Волыни не подлежит обсуждению. Есть границы, которые нельзя переступить", – написал политик в Twitter.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за этого президент Польши Кароль Навроцкий хочет лишить украинского президент высшей государственной награды – Ордена Белого Орла, который вручил ему его предшественник, Анджей Дуда. Соответствующее обращение уже направлено в Капитулу Ордена Белого Орла.

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