Как сделать печеный картофель суперхрустящим: два основных совета

Сэм Фиддиан Грин, шеф-повар ресторана The Merry Harriers of Hambledon, заявил, что ни один из этих лайфхаков, по его мнению, не стоит внимания. Он также дал два совета, которые помогут приготовить именно хрустящие овощи, пишет Express.

Сэм Фиддиан Грин, шеф-повар ресторана The Merry Harriers of Hambledon, заявил, что ни один из этих лайфхаков, по его мнению, не стоит внимания. Он также дал два совета, которые помогут приготовить именно хрустящие овощи, пишет Express.

Первый совет заключается в правильном выборе сорта картофеля. По его словам, некоторые из них очень быстро развариваются или остаются стеклянными во время приготовления. Сразу становится понятно, что о хрустящем картофеле здесь речь не идет.

Но если вы выбрали правильный сорт, половина дела сделана. После очистки нарежьте картофель – только не слишком мелко, потому что в процессе варки он уменьшится.

Доведите его до кипения в холодной подсоленной воде и, когда он сварится (но не распадется), дайте ему стечь в дуршлаге. По желанию, вы можете сделать это накануне.

Когда картофель готовится на пару, вода с него стекает, что позволяет нам получить более хрустящую корочку в конце.

Второй замечательный совет шеф-повара еще проще: "Не переполняйте посуду картофелем".

Кулинар предлагает вылить жир в большой противень, предварительно встряхнув вареный картофель в дуршлаге, чтобы разрыхлить края.

Прежде чем перекладывать картофель на противень, разогрейте жир в горячей духовке с вентилятором, примерно до 200°C. Это еще больше подсушит жареный картофель.

Как только жидкость станет горячей, осторожно добавьте картофель. Готовьте в духовке при температуре 180°C примерно час, переворачивая каждые 20 минут, чтобы он был покрыт жиром и равномерно контактировал с противнем для поджаривания хрустящей корочки.

Если ваша духовка плохо нагревается, поддерживайте температуру 200°C в течение всего времени приготовления.

