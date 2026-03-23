Как сделать необычные крашанки на Пасху: поможет продукт, который есть на каждой кухне

К Пасхе украинцы традиционно готовят крашанки, экспериментируя с цветами и техниками декора. Каждый год появляются новые способы украсить яйца, не тратя много времени и средств.

Один из таких методов предусматривает использование простого ингредиента, который есть на каждой кухне. Благодаря этому лайфхаку можно получить необычный и стильный узор. Им поделились пользователи instagram.

Как сделать оригинальные пасхальные яйца на Пасху

Для создания эффектных пасхальных яиц сперва нужно приготовить краситель согласно инструкции и добавить к нему столовую ложку уксуса.

Яйца следует отварить и полностью охладить, после чего щедро смазать их маслом.

Далее яйца осторожно погружают в красящий раствор и держат не более минуты, постоянно двигая ложкой.

После этого их сразу вытирают бумажным полотенцем — именно так образуется необычный мраморный эффект.

Еще один вариант – комбинирования цветов. Для этого яйцо сначала окрашивают в один оттенок, затем снова смазывают маслом и погружают в другой краситель. Процедуру можно повторять несколько раз, экспериментируя с сочетаниями цветов.

В результате даже без сложных техник можно получить оригинальные пасхальные яйца, которые станут ярким украшением праздничного стола.

