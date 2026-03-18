Как сажали картофель в СССР: забытый способ, который утраивал урожай

Во времена СССР, собственный участок земли был для людей не просто местом для отдыха или хобби, а настоящей стратегической базой для выживания. Постоянный дефицит продуктов питания заставлял почти каждую семью держать огород и придумывать креативные способы выращивания увеличенных урожаев овощей.

Поскольку картофель в советские времена был "вторым хлебом", ему уделяли особое внимание. От того, насколько богатым окажется его урожай, часто зависело благосостояние семьи на протяжении всей зимы. OBOZ.UA вспоминает популярный советский способ сеять картофель, с помощью которого можно было получить даже утроенный урожай корнеплода.

Сегодняшние дачники в борьбе за клубни тратят средства на дорогие импортные удобрения, стимуляторы роста и сверхсовременные химикаты для борьбы с вредителями. Однако, несмотря на все эти технологические чудеса, результаты часто оказываются весьма посредственными. В советские же времена возможностей было значительно меньше: никаких специализированных маркетов или разрекламированных фунгицидов. Тем не менее, успехи в выращивании картофеля были немалыми. Секрет заключался в особой агротехнической хитрости, которую использовали во время посадки.

Эта методика базировалась на так называемых "двойных" лунках. Суть заключалась в том, что в каждую ямку клали одновременно две картофелины разных сортов – раннего и позднего. В процессе роста растения переплетались, создавая уникальный природный симбиоз. Ранний картофель давал первый урожай уже в июле, а после его выкапывания освобождалось место для активного развития позднего "напарника". Интересно, что ранний картофель выполнял еще и защитную функцию: он становился своеобразным барьером, который оберегал поздний сорт от нашествия колорадского жука на начальных этапах.

Во время такой посадки между лунками оставляли приличное расстояние – примерно полметра, чтобы кустам хватало света и питательных веществ. Когда первый, ранний урожай собирали, хозяин не просто оставлял землю пустой: кусты поздних сортов обязательно окучивали и щедро подкармливали обычной древесной золой. Это помогало продлить период вегетации и давало растению силы для формирования крупных плодов. Именно благодаря такому рациональному подходу в колхозах и на частных участках 70-х годов удавалось достигать невероятных результатов – до 500 килограммов отборного картофеля с каждой сотки земли.

