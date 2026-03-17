Чем подкормить рассаду: химия не понадобится

Луковая шелуха, которая обычно просто оказывается в мусорнике, на самом деле может служить действенным природным удобрением для огорода. Опытные дачники подкармливают ею даже рассаду, добавляя в лунки во время высадки ростков в землю.

Польза от этого метода двойная – он обогащает почву питательными веществами и одновременно позволяет защитить растения от вредителей. Как пишет издание VSN, благодаря содержанию полезных микроэлементов и фитонцидов такая добавка, в частности, способствует более быстрому росту томатов и формированию сильных кустов.

Шелуха содержит важные для растений вещества – в частности фосфор и калий, без которых молодые ростки могут тормозить в росте. Если положить одну-две горсти в лунку во время посадки, это создает своеобразную долговременную подкормку прямо у корневой системы.

После попадания в почву шелуха постепенно перегнивает, отдавая питательные вещества. В результате растения становятся крепче, их листья приобретают насыщенный зеленый цвет, а стебли – толщину и силу. Такие кусты лучше противостоят как вредителям, так и заболеваниям.

Отдельно стоит упомянуть фитонциды – природные вещества, которые подавляют развитие вредителей и патогенов. Добавляя шелуху в лунку, вы фактически создаете вокруг корней защитный слой, что снижает риск поражения растений инфекциями и повреждения их насекомыми. Это еще одно доказательство того, что эффективного результата можно достичь и без химических средств.

Чтобы получить максимальную пользу, важно правильно закладывать шелуху. Сперва положите ее на дно лунки, слегка присыпьте землей, чтобы избежать прямого контакта с корнями, и лишь после этого высаживайте рассаду. Благодаря этому растения быстрее приживаются и активнее стартуют в росте.

