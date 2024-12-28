Сегодня целый день под впечатлением от удивительной новости. Это я так толерантно пишу, как я хохотала на всю деревню, разпугала омелюх на омеле. Вообще уже привыкла, что россия ненормальная на всю голову, но все же, каждый раз читая о том, что они вытворили, удивляюсь, как на этой планете может существовать ненормальное глубокое средневековье.

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Ні, воно інколи смішно, коли не гучно. Читати новини з росії взагалі весело, коли не страшно. Бо ж ти смієшся, але розумієш, що воно там подлупляється у своїх клозетах типу сортир дерев’яний, готичний, а потім полізе до нас.

Більш того, з урахуванням на останні події (перерізаний телекомунікаційний кабель Естонія-Фінляндія, збитий пасажирський літак та інше) ти розумієш, що це російське середньовіччя,воно озброєне, схиблене, фанатично схиблене й буде лізти зі своїми скрепами та мораллю вкожну хату. Й не тільки українську, а й європейську.

Шкода, що світ ще не зрозумів з чим має справу. Шкода, що не бачить, що росія – абсолютно хижий психопат-маніяк.

Я світ трошки розумію, бо він звик до толерантності, до свободи особистості, до поваги особистості, особистого простору. Мовляв, кожна країна, нація, має право на свій епатаж, повийожуватися, повипендрюватися, щоб якось привернути на себе увагу чи здивувати світ, щоб не забували, що серед тисяч країн є ось така, сама собі балалайка. Й це правильно, бо ж у кожного свої танці з бубнами, свої чілі з перцями й усе таке автентичне. Але ж воно якось має не приносити людям горе, чи я чогось не розумію? Яка в біса толерантність, якщо для епатажу або від нудьги ця особистість жбурляє в тебе ракети. Ти її поважаєш, а вона в тебе КАБами. Ти толеруєш її язик та культуру, а вона в тебе за це "орєшніком". Звісно, як що це не в тебе, то можна продовжувати поважно дивитися на усе це з тримкою нотою занепокоєння та толерантності, а як по тобі? Отож!

Але повернемося до новини, яка мене розсмішила, бо вона й смішна, й повчальна, й цікава, й символічна. Новина з України. Зі Львова. Цитую: "Росія найняла в Україні через соцмережі крадія, щоб він поцупив з львівського кладовища решти радянського розвідника часів Другої світової. На українця Руслана Литвинова москва вийшла через месенджер, й дала вказівку проникнути на кладовище "Пагорб слави" та дістати з могили кістки героя срср розвідника (читай нквсника) Миколи Кузнецова".

Тобто викопати кістки й загорнувши їх у ганчірку, передати до росії. Вочевидь здивувалася не тільки я, бо про цю подію написало навіть американське видання The Wall Street Journal. Журналісти The Wall Street Journal навіть поспілкувалися з мешканцем Львова, громадянином України Русланом Литвиновим, якому росіяни заплатили за викрадення кісток Кузнецова з меморіального військового кладовища, та який провалив цей геніальний план Луб’янки й здійснити задумане не зміг.

Цікаво б подивитися на того американського журналіста, який брав це інтерв’ю. Виключно, щоб дізнатися у людини, як вона загартовує нерви. Бо мене розібрало на молекули від сміху. Яке там інтерв’ю. Тут би від гикавки не померти.

Ці схиблені середньовічники зі скрепами у голові замість мозку наймають людину, щоб та вкрала кістки з могили. Де взагалі в нас психіатри? Кістки. Покійника. Вкрасти. Тепер ви розумієте чому я реготала так, що з омели позлітали омелюхи? В мене ж ще уява, прости Господі, я ж усе це в уяві програла, наче серіал "Марвел".

Ніч. Ліхтар. Аптека. Якийсь сильно подряпаний життям чолов,яга шукає під ліхтарем закладку. Закладка не знаходиться, він роздратовано лізе у телефон, щоб полаятися з закладником. Тілінькає месенджер. Сильно пожований життям чолов’яга відкриває месенджер, а там записка від капітана фсб Шарапова-Льовочкіна, – "Мой дорогой друг, укро-националисты удерживают в плену нетленный прах нашего героя Николая Кузнецова, который томиться в застенках тесного соснового гроба на львовском кладбище "Холмы славы". Вам необходимо пробраться на кладбище, откопать останки святого мученика Николая и отправить почтой в москву. Для налаживания отношений, оставили закладку там же. Телефонуйте т.ч.к, то есть ф.с.б.".

Операцію "кости" пан Литвинов провалив. Бо коли він прийшов на кладовище, привід Кузнецова почав волати, – "людоньки, рятуйте, бандюки хочуть на росію продати". Це почув охоронець та викликав поліцію. Бо насправді, там похована інша людина, просто радянські шоумени не стали себе завантажувати пошуками зниклого розвідника, а поховали те, що знайшли, може це навіть німецький солдат, історія поки що тихо мовчить, бо від сміху не може сказати ні слова. Бо у часи срср сильно не завантажували себе, а штампували героїв з гімна та палок, тобто з того, що під руку попало. Більшість радянських героїв, це літературна вигадка, як от "Молода гвардія". Тобто підпілля було, україномовне, українське, яке проти Сталіна та Гітлера, а літературний твір знищив його історично, після того, гітлерівці знищили Героїв фізично Фадеєв не тільки знищив українську лінію підпілля, а й зробив зрадника Кошевого героєм, а білоруса Третьякевича – ворогом, перетворив історію на радянське шапіто.

Тому чи дійсно у Львові покоїться прах радянського шпигуна, це ще питаннячко без відповіді. Скоріш за все, після таємничого зникнення шпигуна, був видано наказ "найти и похоронить с почестями", щоб злегендувати ще одного героя на якого мав "равняться советский человек".

Якщо читати біографію "легенды", – нагадаю, що Микола Кузнецов, розвідник та шпигун часів срср, є кумиром путіна,- то майже все життя Ніканора (перше ім’я Кузнецова) є легендою та вигадкою.

Не буду переказувати, що там є про шпигуна в інтернеті, факт того, що він вбив 11 німецьких генералів, якось нагадує сучасні новини з російської армії "герой сво одной гранатой подбил 17 абрамсов, сбил 61 стингер с летчиком внутри и убил 150 000 польских наемников". Зрештою, хай вже спить з миром, чи земля йому пухом, не знаю. Вже стільки часу минуло, що навряд чи й кістки його там знайдуть. Тим більше, що у Львові перепоховання невідомого тіла, якого визначено "судмедекспертизою" радянських часів, як тіло Кузнецова, хоча, за тією ж радянською версією, його було вбито воїнами УПА в зовсім іншому місці разом з його товаришами по нквс.

Навіщо путіну кістки Кузнецова?

О, це дуже цікаво. Я вже казала про те, що Кузнецов є для путіна куміром, бо ж "герой сво одной гранатой подбил 17 абрамсов, сбил 61 стингер с летчиком внутри и убил 150 000 польских наемников". Бо ж за легендою Кузнецов, простий хлопчик з села, який сам вивчив німецьку (як путін), польську, українську, англійську й ще кілька мов, сам добився визнання партійним керівництвом радянського союзу (як путін), писав доноси на своїх колег (як путін) й носив валізку за своїм генералом (як путін). Звісно ж, вбив 11 німецьких генералів й "одной гранатой подбил 17 абрамсов, сбил 61 стингер с летчиком внутри и убил 150 000 польских наемников". Й, найголовніше, був підступно вбитий бандерівцями прямо у лігві УПА – на Львівщині.

Усе це робить Кузнецова найсмачнішим шматочком для скрепів та пропаганди. Бо ж його кістки можна оголосити святими мощами й тягати їх по фронту, цьомати у всі їх кісткові місця й горлати, що завдяки святому канонізованому льотчику-розвіднику-шпигуну, який мав 39 бойових виходів й 11 німецьких генералів разом з підбитими абрамсами, росія отримала перемогу у "сво".

Зараз військових росії надихають мощі "святих", який наштампували з усіх кісток, які тільки знайшли. Легенд "святих" на росії, як вошей у бороді їх попів. Це й "святі" "мощі" Февронії й Олександра Невського, лапті Спиридона Триміфутського, Андрія Первозванного та інших.

"Мощі" якогось "святого" тягають по усій росії й мільйони людей йдуть цілувати чиюсь засохлу кістку у сподіваннях, що їм за це буде пабагатому, зцілення без дорогого лікування, яке вони просто не можуть собі дозволити та інші ніштяки від святих й мучеників.

Святі та мученики, правда, не розуміють, чого вони мають виконувати чиїсь бажання, лікувати, зцілювати та гасити кредити, тому роблять вигляд, що воно їх не стосується. Й саме в цьому вони праві, бо усі їх мощі та кістки з ними, а оте розчленування, яке росія використовує у своїх чорних месах, то від лукавого.

Сатанізм та російська церква, тобто московський патріархат, це сіамські брати-близнюки, які народилися дорослими. Сатанізм на росії культивується на найвищому рівні. Саме тому використання кісток чергового радянського героя, буде дуже доречно для підтримки бойового духу росіян, особливо, якщо ці "мощі", будуть вкрадені й повернені з України до росії, це буде використано, як знак, що й Україна повернеться до "братских" обіймів росії.

Можна посміятися з цієї теорії. А можна погуглити скільки часу та скільки пафосу витрачає російська пропаганда на храм війни, вигулювання мощів Невського по фронту та інші сатанинські обряди.

Насправді, путін дуже забобонний, дуже вірить в артефакти, як гітлер й залежить від них. Саме тому усі ці роки російські ефіри були заповнені танці з бубнами, шаманами, якими фактично нашпигували не тільки інформаційний простір, а й місцеві влади, навіть в ОРДЛО.

Залежність путіна від шойгу пов’язували саме з залежністю путіна від обрядів, шаманства таусіляких практик й артефактів, які шойгу пер до кремля з тайги. Правда, якось це не дуже допомогло, то Гундяєв знову повернув свій вплив на путіна й по росії понеслася релігійна воєнщина- "мощі" Невського, храм війни та інші гундяєвські "артефакти".

Чого варті обливання палаючої тайги чи палаючих міст росії з гелікоптера "святою" водою. Кажуть, що "мощі" зберігаються на кожному підводному човні росії та військовому кораблі, а також літають з космонавтами у космос.

Це реальна залежність від сатанізму, ритуалів, обрядів, "артефактів", "святих" та їх "мощив". Може там путін загадав собі, що як тільки кістки Кузнецова приїдуть у москву, то їм "попрет" з божим захистом й можна бахати ядеркою по Європі, бо обратки не буде, "мощі" захистять? Ми ж не знаємо, що там у голові схибленої людини, яка вірить у середньовічні забобони.

Але ж путін не один, там схиблена країна, яка носить шапочки з фольги та виготовляє їх у школах.

Тому, я вважаю, що це цікава версія: здобути кістки "легенды советсткой разведки", щоб потішити самолюбство путіна та дати йому атрибут для проведення якогось обряду з чорної меси.

Росіянам вкрай потрібне чудо. Навіть, якщо це перетлівши кістки якоїсь невпізнаної людини. Яка країна, така й потреба.

Тому моя пропозиція з урахуванням схибленості нашого геополітичного сусіда: ексгумувати прах радянського розвідника Миколи Кузнецова з подальшою утилізацією через кремування, прах розвіяти.

Я вважаю, що це буде велика честь для людини, яка дійсно боролася з гітлеризмом. Наврядчи, радянському розвіднику, атеїсту (якщо це дійсно його поховання) буде приємно, що його кістки будуть використовувати для служіння сатані, у релігійних обрядах та оголосять святим.

А якщо росія потребує чуда та нових святих мощей від якогось нового святого, рекомендую ноу-хау: мощі путіна свіжевичавлені.