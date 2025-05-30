Как распознать психопата за несколько минут: ученые дали 'точную подсказку'

Ученые утверждают, что такие черты личности, как нарциссизм, макиавеллизм и психопатия, вполне возможно "диагностировать" в повседневной жизни. Для этого, мол, достаточно внимательнее присмотреться к лицу человека.

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Ученые считают, что о том, что человек имеет одну или несколько из так называемой "Темной Триады черт личности", свидетельствуют пять "маркеров" в чертах лица и выражениях. О результатах научных исследований по этому вопросу пишет Daily Mail.

"Смогли бы вы выявить нарциссизм или психопатию, просто посмотрев на чье-то лицо? Наука показывает, что это возможно. Новое исследование показало, что люди с так называемой "Темной Триадой черт личности" имеют схожие черты лица и выражения", – говорится в материале.

По мнению исследователей, о том, что человеку свойственны психопатия, нарциссизм или маккиавеллизм, свидетельствуют более развитые, сильные надбровные дуги, "нечитабельное" выражение лица, симметрия черт лица, более узкие глаза и прямой взгляд.

"И они меньше улыбаются", – называют еще один признак в Daily Mail.

К таким выводам пришли ученые, которые провели три исследования с участием 880 человек из Турции и США. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Personality and Individual Differences. Участникам эксперимента предлагались созданные на основе усреднения черт реальных людей с разной интенсивностью проявлений нарциссизма, психопатии или маккиавеллизма. Их просили сказать, кто из изображенных на фото людей, по их мнению, получил высший балл по той или иной черте "Темной Триады".

Результаты исследователей ошарашили: выяснилось, что люди верно идентифицировали эти черты лишь по портретам в 50-75% случаев.

"Ученые предполагают, что способность людей распознавать эти черты может быть эволюционной адаптацией, которую наши предки развили, чтобы избегать опасных людей", - говорится в материале.

Косвенно об этом, как следует из статьи, может свидетельствовать и тот факт, что людей с такими добродетелями как, например, открытость, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность – участники эксперимента определяли далеко не так безошибочно.

Людям с психопатией (импульсивной безжалостностью) свойственна полная атрофия чувства вины и стыда, они легко нарушают права других и пренебрегают общепринятыми нормами поведения. Такие люди легко устанавливают социальные связи и с не меньшей легкостью манипулируют людьми. Для них также характерна агрессивность и отсутствие сопереживания, а также привычка эксплуатировать людей.

"Люди с этими чертами могут особенно умело их скрывать, особенно вначале", – говорится в материале.

И именно по этой причине среди других черт "Темной Триады" психопатию "диагностировать" сложнее всего.

"Нарциссы" часто производят впечатление чрезвычайно обаятельных и привлекательных людей, особенно при первой встрече. Однако за показным обаянием скрываются чрезвычайное высокомерие и очень завышенное чувство собственного величия. Они глубоко убеждены в том, что имеют особые права и преимущества по сравнению с другими людьми. Неизменными спутниками "нарцисса" являются отсутствие сочувствия к другим, эмоциональная холодность и безжалостность, а также стремление удовлетворить собственные потребности любым способом.

"Макиавеллисты" прекрасно умеют корректировать свои моральные ценности в зависимости от того, что принесет им наибольшую пользу, а следовательно – не видят ничего плохого ни в обмане и манипуляциях для достижения собственных целей, ни в пренебрежении этическими нормами. Они часто бывают безжалостными, а взаимодействие с другими людьми выстраивают с позиций стратегичности и холодного расчета. Свои истинные намерения и мотивы эти люди умеют скрывать настолько хорошо, что, скорее всего, вы о них никогда не узнаете.

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