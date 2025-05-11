Проверить очень легко: ученые сказали, как определить уровень физического старения одним действием

Равновесие является настолько базовой нашей способностью, что мы часто не задумываемся над ее значением в повседневной жизни. Однако, его важность выходит далеко за пределы простого удержания тела в вертикальном положении.

Видео дня

Научные исследования демонстрируют удивительную связь между способностью поддерживать баланс и общим состоянием здоровья и продолжительностью жизни. В частности, ученые обнаружили, что простой тест - стояние на одной ноге - может служить чрезвычайно информативным физическим показателем. Этот тест, который каждый может легко выполнить дома, способен многое рассказать о процессах старения в организме, пишет издание The Conversation.

Одно из важных исследований, опубликованное в "Британском журнале спортивной медицины" в 2022 году, привлекло широкое внимание к этой теме. Оно показало, что неспособность простоять на одной ноге по крайней мере 10 секунд связана с увеличением риска смерти вдвое для людей в возрасте от 50 лет. Ученые оценили состояние 1702 человек в возрасте от 51 до 75 лет и установили, что участники, которые не смогли пройти этот тест, имели значительно более высокий уровень смертности в течение следующих семи лет наблюдения.

Эти выводы были подтверждены более свежим исследованием, проведенным клиникой Майо с участием 40 здоровых взрослых старше 50 лет. Согласно результатам, опубликованным в октябре 2024 года, способность балансировать на одной ноге (особенно на нерабочей) не только заметно снижается с возрастом, но и является наиболее показательным индикатором нервно-мышечного старения организма. До сих пор для оценки старения использовали другие параметры, такие как скорость ходьбы или сила мышц, но теперь известно, что равновесие претерпевает наибольшие изменения с каждым десятилетием жизни.

Поддержание равновесия, особенно при стоянии на одной ноге, является сложным процессом, требующим слаженной работы нескольких систем организма. Мозг постоянно получает информацию об ориентации и положении тела в пространстве. На основе этих данных он генерирует необходимые мышечные сокращения для поддержания осанки и координирует работу мышц, чтобы предотвратить падение. Все это требует здоровой нервной системы, способной быстро и эффективно реагировать даже на небольшие изменения положения тела.

В процессе поддержания равновесия задействовано несколько ключевых систем. Зрение предоставляет визуальную информацию о нашем положении относительно окружающей среды. Внутреннее ухо, отвечающее за вестибулярный аппарат, обнаруживает изменения положения головы и дополняет визуальные сигналы. Проприоцептивная система, которая информирует нас о расположении наших конечностей, суставов, распределении веса на стопе и мышечном тонусе, также играет критически важную роль.

Все эти сенсорные системы непрерывно посылают данные о положении нашего тела в мозг. Мозг, в свою очередь, обрабатывает эту информацию и запускает автоматические реакции для исправления любого дисбаланса и поддержания устойчивости.

С возрастом все эти системы естественным образом ухудшаются, что негативно влияет на нашу способность поддерживать равновесие. Помимо возрастных изменений, некоторые состояния здоровья также могут поставить под угрозу равновесие человека. Такие заболевания, как ожирение, сердечные заболевания, гипертония и диабет 2 типа, могут компрометировать работу систем, отвечающих за баланс, увеличивая риск падений и травм с возрастом.

Как задержать процесс старения

К счастью, способность поддерживать равновесие можно улучшить путем целенаправленных тренировок и регулярной практики. К простым упражнениям, помогающим развивать баланс, относятся стояние на одной ноге, ходьба по прямой линии или даже ходьба, или стояние на неустойчивых поверхностях. Важно также поддерживать надлежащий уровень мышечной силы, поскольку снижение силы и координации может привести к повышенному риску падений. Физические активности, такие как йога и тай-чи, являются отличными способами улучшить стабильность и координацию движений.

Поддержание физической формы в целом подпадает под принцип "используй или теряй". Недостаток физических нагрузок и различных телесных стимулов может привести к постепенному снижению мышечной силы, гибкости и равновесия. Поэтому регулярные тренировки имеют решающее значение для сохранения этих способностей и предотвращения физического упадка.

Способность балансировать на одной ноге является подтвержденным и ценным показателем общего здоровья и потенциальной продолжительности жизни. Включение упражнений на баланс в ваш ежедневный распорядок может помочь улучшить устойчивость, уменьшить риск падений и способствовать здоровому старению.

OBOZ.UA ранее писал об исследовании ученых из Стэнфордского университета, которые обнаружили, что процесс старения не является равномерным.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.