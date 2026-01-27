Как понять, что у вашей собаки переохлаждение: четыре признака

В зимний период не только мы, люди, можем страдать от холода, наши домашние животные также подвергаются воздействию морозов, и важно знать, какие признаки свидетельствуют о переохлаждении.

Ветеринар из The Pet Health Clu предложил в TikTok несколько советов по выявлению и предотвращению переохлаждения у собак и кошек. Он сначала очертил четыре признака гипотермии – дрожь, бледные десны, спутанность сознания и потерю сознания.

Если вы заметили эти тревожные симптомы, крайне важно принять следующие меры, чтобы ваш любимец быстро согрелся.

Во-первых, ветеринар советует владельцам вытирать своих собак, если они влажные. Мокрые животные, особенно в эти холодные месяцы, могут стать жертвами переохлаждения.

Далее используйте одеяла, чтобы они восстановили тепло тела. Эти одеяла можно класть на и под вашего любимца, чтобы все его части тела получали достаточное количество тепла.

Еще одна важная вещь, которую нужно сделать, – это дать им немного теплой воды, поскольку это позволяет согреться изнутри.

Крайне важно медленно согревать вашего любимца, и этого можно достичь, разместив его перед радиатором (но не слишком близко!). Также можете включить отопление, если вы в машине.

Ветеринар советует не использовать грелки, поскольку они могут быть очень горячими, когда их впервые наполняют, что может привести к ожогам.

После выполнения этих шагов обратитесь к ветеринару за дополнительной консультацией.

