Как приготовить пасту с сыром как в ресторане: действенные советы

Профессиональный повар и кулинарный инструктор Фрэнк Прото поделился своими лучшими советами, которые помогут спасти вашу пасту от распространенных ошибок во время приготовления.

Так, он утверждает, что лучшие версии этого блюда содержат более одного вида сыра, определенную форму пасты и один "секретный ингредиент", пишет Express.

Для начала он объясняет свой выбор сыра и то, как его приготовить. "Чеддер для остроты, Гауда для вкуса и сливочности, а затем я добавляю немного тертого пармезана, чтобы придать блюду пикантности. Следуя этой базовой формуле, вы решите многие проблемы, которые обычно возникают при приготовлении макарон с сыром", – заявил кулинар.

Еще один отличный способ убедиться, что ваше сырное блюдо не испортится еще до начала приготовления – это использовать брикеты сыра вместо удобных предварительно натертых заготовок.

"Что касается макарон с сыром, я считаю чрезвычайно важным купить брикет сыра и самостоятельно его натереть. Предварительно натертые сыры содержат вещества, предотвращающие слеживание, и целлюлозу. Я считаю, что это придает соусу зернистости, поэтому купите брикет сыра, уделите минуту-две и натрите его самостоятельно", – объяснил он.

Когда речь идет о пасте, название блюда говорит само за себя, и людям стоит выбирать макароны с отверстиями по умолчанию. Это нужно для того, чтобы было место для соуса.

Фрэнк варит свою пасту в подсоленной воде до состояния "аль денте", утверждая, что тогда она приобретет "идеальную текстуру", когда позже добавит сырный соус. Затем он откладывает вареную пасту на противень, и переключается на чрезвычайно важную хрустящую посыпку, которая уже делает это блюдо гораздо вкуснее.

Профессиональный повар любой ценой избегает духовки на этом этапе, утверждая, что она превратит блюдо в "высохший кирпич". Вместо этого он использует сковороду на плите и поджаривает панировочные сухари панко с чесноком и маслом.

В конце концов, соус готовится с использованием всего, что можно ожидать, плюс одного особого ингредиента. Фрэнк объяснил: "Для приготовления моего соуса я использую один особый ингредиент, который, возможно, не является типичным. Это – цитрат натрия".

Это тип соли, которая связывает жир и белки сыра вместе и создает суперкремовый соус.

Фрэнк утверждает, что это "секретное оружие современного шеф-повара для сливочных макарон с сыром". Соус готовится из сочетания смеси трех сыров, лука, чесночного молока и цитрата натрия.

