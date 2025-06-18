Как приготовить мойву без жира и неприятного запаха: делимся рецептом и советами

Мойва – самая бюджетная рыба, которую можно как жарить, так и просто запечь в духовке. Для того, чтобы рыба была хрустящей, ее нужно хорошо запанировать в кляре из яиц, муки, сыра и сухарей.

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Редакция FoodOboz поделилась рецептом очень вкусной запеченной мойвы в кляре из яиц, муки и сыра.

Ингредиенты:

мойва – 1 кг

соль, перец

приправа для рыбы

лимонный сок

растительное масло

соевый соус

Кляр:

яйцо – 2 шт

вода – 50 мл

сыр – 50 г

мука – 2 ст.л

соль, перец

приправа для рыбы

панировочные сухари

Способ приготовления:

1. Рыбу очистите от внутренностей.

2. Посолите, поперчите, влейте немного масла.

3. Смешайте все для кляра, обмокните рыбу в нем, а затем – в сухари и еще раз в кляр, обжарьте на сковороде или запеките.

Готовую рыбу лучше есть горячей!

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