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Как приготовить мойву без жира и неприятного запаха: делимся рецептом и советами
Мойва – самая бюджетная рыба, которую можно как жарить, так и просто запечь в духовке. Для того, чтобы рыба была хрустящей, ее нужно хорошо запанировать в кляре из яиц, муки, сыра и сухарей.
Редакция FoodOboz поделилась рецептом очень вкусной запеченной мойвы в кляре из яиц, муки и сыра.
Ингредиенты:
- мойва – 1 кг
- соль, перец
- приправа для рыбы
- лимонный сок
- растительное масло
- соевый соус
Кляр:
- яйцо – 2 шт
- вода – 50 мл
- сыр – 50 г
- мука – 2 ст.л
- соль, перец
- приправа для рыбы
- панировочные сухари
Способ приготовления:
1. Рыбу очистите от внутренностей.
2. Посолите, поперчите, влейте немного масла.
3. Смешайте все для кляра, обмокните рыбу в нем, а затем – в сухари и еще раз в кляр, обжарьте на сковороде или запеките.
Готовую рыбу лучше есть горячей!
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