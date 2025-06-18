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Как приготовить мойву без жира и неприятного запаха: делимся рецептом и советами

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Рецепт рыбы

Мойва – самая бюджетная рыба, которую можно как жарить, так и просто запечь в духовке. Для того, чтобы рыба была хрустящей, ее нужно хорошо запанировать в кляре из яиц, муки, сыра и сухарей.

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Жареная мойва

Редакция FoodOboz поделилась рецептом очень вкусной запеченной мойвы в кляре из яиц, муки и сыра. 

Как вкусно приготовить мойву

Ингредиенты: 

  • мойва – 1 кг
  • соль, перец
  • приправа для рыбы
  • лимонный сок 
  • растительное масло 
  • соевый соус

Кляр:

  • яйцо – 2 шт
  • вода – 50 мл
  • сыр – 50 г
  • мука – 2 ст.л
  • соль, перец
  • приправа для рыбы
  • панировочные сухари

Способ приготовления: 

1. Рыбу очистите от внутренностей. 

Свежая рыба

2. Посолите, поперчите, влейте немного масла. 

Рыба со специями

3. Смешайте все для кляра, обмокните рыбу в нем, а затем – в сухари и еще раз в кляр, обжарьте на сковороде или запеките. 

Кляр для рыбы

Готовую рыбу лучше есть горячей! 

Готовая рыба

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