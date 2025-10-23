Как приготовить идеальный стейк: получится мягким и нежным

Когда дело доходит до приготовления идеального стейка, время может решать все. Если готовить его слишком быстро, он получится тугим и будет иметь недожаренную середину, а если переборщить – станет жестким и резиновым.

Многие повара полагаются на догадки или расплывчатые эмпирические правила по приготовлению этого блюда, что может привести к непоследовательным результатам и разочарованию на кухне. Но, по словам шеф-повара ресторана Gaucho's Энтони Экизяна, существует точная технология, которой стоит придерживаться, пишет Express.

"Чтобы приготовить идеальный стейк из вырезки весом 250 г (толщиной около трех см), полностью промокните его насухо кухонным полотенцем, затем положите его на решетку, установленную над противнем, и оставьте без крышки в холодильнике, в идеале на ночь, чтобы поверхность высохла на воздухе", – сказал он.

Примерно за 15 минут до приготовления выньте стейк из холодильника, чтобы он нагрелся, слегка промокните, если образовалась влага, и щедро приправьте солью с обеих сторон.

По словам опытного кулинара, также стоит использовать качественную соль. Это все, что вам нужно, никаких других приправ это блюдо не требует.

Далее разогрейте тяжелую чугунную сковороду до появления дыма, добавьте немного нейтрального масла и положите стейк. Обжаривайте 90 секунд, не двигая, переверните и обжаривайте другую сторону в течение такого же времени.

Добавьте кусочек сливочного масла и веточку тимьяна или розмарина; наклоните сковороду и поливайте блюдо 30–45 секунд с каждой стороны. Для средней прожаренности готовьте в целом около трех-четырех минут, достигая внутренней температуры 54°C.

"Переложите на решетку или тарелку, дайте постоять пять минут, затем нарежьте против волокон, приправьте хлопьевидной морской солью и полейте отдохнувшим маслом перед подачей", – сказал шеф-повар.

