Как приготовить стейки, вкуснее ресторанных: действенная хитрость

Стейк – это одно из тех блюд, приготовление которых в теории кажется простым, но не всегда получается таким. Неправильное время приготовления, подготовка или гарниры могут испортить вашу трапезу, чего никто не хочет, когда голодный в конце дня.

По словам одной шеф-повара и автора кулинарных книг, к стейку следует подавать только один соус – и он не содержит чеснока или сливочного масла. Элеонор Уилкинсон поделилась этим рецептом на своем сайте.

Секрет приготовления вкусной глазури для стейка, которая придаст ему ресторанного вкуса, заключается в использовании только соевого соуса и мирина. Это сочетание соленого и сладкого – идеальное дополнение к этому блюду, а еще лучше то, что все это готовится в одной кастрюле.

Рецепт стейка донбури

Ингредиенты

  • Оливковое или кунжутное масло
  • Один стейк из вырезки/рибай
  • Две с половиной столовые ложки соевого соуса
  • Две с половиной столовые ложки японского мирина
  • Одна упаковка клейкого риса для микроволновой печи
  • Два мини-огурца, тонко нарезанные
  • 50 г фасоли эдамаме
  • Одна зеленая луковица, тонко нарезанная
  • Жареные черные семена кунжута
  • Соль
  • Черный перец.

Способ приготовления

Дайте стейку нагреться до комнатной температуры, прежде чем начать готовить. После готовности разогрейте сковороду на сильном огне.

Приправьте стейк солью и перцем и сбрызните небольшим количеством оливкового масла. Как только сковорода разогреется, добавьте стейк и готовьте до двух минут с каждой стороны, в зависимости от ваших предпочтений.

После приготовления выньте стейк из сковороды и дайте ему отдохнуть. Добавьте соевый соус и мирин в сковороду и дайте покипеть, затем уменьшите огонь примерно на две минуты, пока не получите липкую, но пригодную для разливания глазурь.

Разогрейте рис в микроволновой печи, а затем добавьте его в миску для подачи. Сверху посыпьте эдамаме, огурцом и зеленым луком. Нарежьте стейк ломтиками и положите их сверху.

Полейте соусом, а затем посыпьте кунжутными семечками.

