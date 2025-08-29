Как приготовить стейки, вкуснее ресторанных: действенная хитрость

Стейк – это одно из тех блюд, приготовление которых в теории кажется простым, но не всегда получается таким. Неправильное время приготовления, подготовка или гарниры могут испортить вашу трапезу, чего никто не хочет, когда голодный в конце дня.

По словам одной шеф-повара и автора кулинарных книг, к стейку следует подавать только один соус – и он не содержит чеснока или сливочного масла. Элеонор Уилкинсон поделилась этим рецептом на своем сайте.

Секрет приготовления вкусной глазури для стейка, которая придаст ему ресторанного вкуса, заключается в использовании только соевого соуса и мирина. Это сочетание соленого и сладкого – идеальное дополнение к этому блюду, а еще лучше то, что все это готовится в одной кастрюле.

Рецепт стейка донбури

Ингредиенты

Оливковое или кунжутное масло

Один стейк из вырезки/рибай

Две с половиной столовые ложки соевого соуса

Две с половиной столовые ложки японского мирина

Одна упаковка клейкого риса для микроволновой печи

Два мини-огурца, тонко нарезанные

50 г фасоли эдамаме

Одна зеленая луковица, тонко нарезанная

Жареные черные семена кунжута

Соль

Черный перец.

Способ приготовления

Дайте стейку нагреться до комнатной температуры, прежде чем начать готовить. После готовности разогрейте сковороду на сильном огне.

Приправьте стейк солью и перцем и сбрызните небольшим количеством оливкового масла. Как только сковорода разогреется, добавьте стейк и готовьте до двух минут с каждой стороны, в зависимости от ваших предпочтений.

После приготовления выньте стейк из сковороды и дайте ему отдохнуть. Добавьте соевый соус и мирин в сковороду и дайте покипеть, затем уменьшите огонь примерно на две минуты, пока не получите липкую, но пригодную для разливания глазурь.

Разогрейте рис в микроволновой печи, а затем добавьте его в миску для подачи. Сверху посыпьте эдамаме, огурцом и зеленым луком. Нарежьте стейк ломтиками и положите их сверху.

Полейте соусом, а затем посыпьте кунжутными семечками.

