Как приготовить стейки, вкуснее ресторанных: действенная хитрость
Стейк – это одно из тех блюд, приготовление которых в теории кажется простым, но не всегда получается таким. Неправильное время приготовления, подготовка или гарниры могут испортить вашу трапезу, чего никто не хочет, когда голодный в конце дня.
По словам одной шеф-повара и автора кулинарных книг, к стейку следует подавать только один соус – и он не содержит чеснока или сливочного масла. Элеонор Уилкинсон поделилась этим рецептом на своем сайте.
Секрет приготовления вкусной глазури для стейка, которая придаст ему ресторанного вкуса, заключается в использовании только соевого соуса и мирина. Это сочетание соленого и сладкого – идеальное дополнение к этому блюду, а еще лучше то, что все это готовится в одной кастрюле.
Рецепт стейка донбури
Ингредиенты
- Оливковое или кунжутное масло
- Один стейк из вырезки/рибай
- Две с половиной столовые ложки соевого соуса
- Две с половиной столовые ложки японского мирина
- Одна упаковка клейкого риса для микроволновой печи
- Два мини-огурца, тонко нарезанные
- 50 г фасоли эдамаме
- Одна зеленая луковица, тонко нарезанная
- Жареные черные семена кунжута
- Соль
- Черный перец.
Способ приготовления
Дайте стейку нагреться до комнатной температуры, прежде чем начать готовить. После готовности разогрейте сковороду на сильном огне.
Приправьте стейк солью и перцем и сбрызните небольшим количеством оливкового масла. Как только сковорода разогреется, добавьте стейк и готовьте до двух минут с каждой стороны, в зависимости от ваших предпочтений.
После приготовления выньте стейк из сковороды и дайте ему отдохнуть. Добавьте соевый соус и мирин в сковороду и дайте покипеть, затем уменьшите огонь примерно на две минуты, пока не получите липкую, но пригодную для разливания глазурь.
Разогрейте рис в микроволновой печи, а затем добавьте его в миску для подачи. Сверху посыпьте эдамаме, огурцом и зеленым луком. Нарежьте стейк ломтиками и положите их сверху.
Полейте соусом, а затем посыпьте кунжутными семечками.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, на чем пожарить стейк, чтобы был сочным.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.