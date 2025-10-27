Как правильно сушить и хранить лесные грибы: делимся тремя лучшими способами

Грибы – очень вкусный и ароматный продукт, который часто добавляют в супы, готовят юшку, а также салаты, закуски, бутерброды. Еще их можно очень вкусно законсервировать и высушить.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно сушить лесные грибы для разных блюд.

Этапы сушки грибов

Очистите грибы от грязи, песка и мха, используя влажную тряпку или щетку. Не мойте грибы, поскольку они хорошо впитывают влагу, что замедлит процесс сушки. Нарежьте крупные грибы на тонкие ломтики (до 1 см) или четвертинки.

Сушка в духовке

Разложите грибы тонким слоем на решетке, которую можно застелить пергаментом. Поставьте в предварительно разогретую до 40-50°C духовку. Оставьте дверцу немного приоткрытой: для циркуляции воздуха. Через 1-2 часа можно немного повысить температуру до 55-70°C. Переворачивайте грибы каждые 15-20 минут, чтобы они просушились равномерно.

Сушка в электросушилке

Разложите грибы в один слой. Установите температуру 40-50°C. Время сушки может составлять 5-9 часов, в зависимости от вида грибов и мощности сушилки.

Проверка готовности

Грибы готовы, когда они сухие на ощупь, не сгибаются и легко ломаются. Дайте им полностью остыть перед упаковкой, чтобы они не "спарились".

Хранение

Храните готовые сушеные грибы в герметичных стеклянных банках или контейнерах в сухом, темном и прохладном месте.

Не храните грибы рядом с продуктами, которые имеют сильный запах!

