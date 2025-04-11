Как правильно сказать ребенку 'нет': действенные советы для родителей, воспитателей и опекунов от Фонда Рината Ахметова

Родителям часто трудно сказать ребенку "нет" или "нельзя". Это может вызвать у них чувство вины, ведь они полагают, что ограничивают своих детей. В то же время реакция детей на отказ может быть разной: они могут кричать, плакать или пытаться добиться своего. Фонд Рината Ахметова уделяет особое внимание психологической поддержке детей, их родителей, воспитателей и опекунов.

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Для этого в рамках проекта "Сиротству – нет!" состоялось онлайн-мероприятие "Теплые встречи" на тему "Дисциплина без наказаний. Вебинар провела Анна Бурык, методистка и тренер Киевского городского центра социальных служб. Видео встречи доступно по этой ссылке.

Фонд Рината Ахметова собрал наиболее действенные советы для родителей, как правильно сказать ребенку "нет". Эти методы могут помочь родителям, воспитателям и опекунам избежать конфликтов в семье.

Совет №1

Говорите четкое "нет"

Варианты может быть, посмотрим не работают. Если вы знаете, что точно не разрешите, сразу четко об этом скажите ребенку.

Совет №2

Объясните причину отказа

Дети не всегда понимают, почему что-то нельзя. Объяснение может превратить ваш отказ в полезный опыт.

Совет №3

Не поддавайтесь манипуляциям

Не ведитесь на мольбу ребенка. Если вы смените "нет" на "да", ребенок поймет, что ваши слова не имеют веса.

Совет №4

Предложите альтернативу

К примеру, скажите: "Мы не можем купить именно сейчас эту игрушку, но ты получишь подарок уже скоро на праздник".

Совет №5

Не бойтесь быть строгими

Иногда детям нужно, чтобы вы были твердыми в своих решениях, если правила важны для их безопасности или воспитания.

Фонд Рината Ахметова прилагает усилия, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье и был окружен поддержкой и заботой. Благодаря программе "Сиротство – нет" уже почти 11 тысяч детей в Украине нашли новые семьи.

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