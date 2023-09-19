Как правильно сказать на украинском "в конце концов": лучшие варианты
При дословном переводе устойчивых выражений возникает суржик и калька. Это, например, касается выражения "в конце концов", которое ошибочно переводят как "в кінці кінців".
Языковеды рассказали, что это одна из самых распространенных ошибок при использовании наречий. В украинском языке много вариантов, которыми можно заменить суржик.
"В конце концов" правильно перевести следующим образом:
- кінець кінцем;
- урешті-решт;
- нарешті;
- зрештою;
- у кінцевому підсумку.
Подробно рассмотрим каждый из вариантов.
Кінець кінцем
Это выражение ошибочно пишут через дефис. На самом деле дефис ставить не нужно, ведь выражение образовано повторением одного слова в разных падежах.
К примеру:
Кінець кінцем він зрозумів, що підприємство цьогоріч прибутку не отримає.
Після неминучих у таких випадках вагань та церемоній учасники вечора кінець кінцем розсідаються (Олесь Гончар).
У кінцевому підсумку
Это выражение употребляется в официальной речи и на письме не выделяется запятыми.
У кінцевому підсумку комунальникам вдалося у найкоротші терміни впоратися з наслідками негоди.
На нараді у кінцевому підсумку вирішили не підвищувати тарифи на воду.
Урешті-решт, кінець кінцем, нарешті, зрештою
Эти слова могут быть как полноправными членами предложения и не выделяться запятыми, так и вставными, при этом выделяться пунктуационно.
Словари предлагают несколько случаев употребления:
1. Слова не выделяются запятыми, если употребляются в значении "после или в конце чего-то":
Нарешті депутати ухвалили зміни до закону про мову.
Зрештою ми подолали шлях на Говерлу.
Урешті-решт Іван вирішив подати заявку на конкурс.
Марійка сіла малювати й зрештою дала бабусі спокій.
Наречия в этих случаях взаимозаменяемы.
2. Наречие является членом предложения и выделяется запятыми, если употребляется после чего-то или в конце чего-то и завершает определенный перечень.
К примеру:
Послухавши відповідь студента, викладач зітхнув й, урешті-решт попросив у нього заліковку.
На обличчі Олени відобразились різноманітні емоції: здивування, недовіра, невпевненість і, кінець, кінцем, радість.
3. Наречия выделяются запятыми, если выступают вставными членами предложения и выражают отрицательные эмоции:
Як довго, кінець кінцем, ти будеш мене обманювати?
Ти, зрештою, колись нап’єшся тієї горілки?
4. Если наречие "нарешті" употребляется с целью присоединения последнего слова, словосочетания или предложения, а впереди стоит союз "i", запятые ставить не нужно.
Познайомилися ми при заселенні у гуртожиток, за чотири роки навчання стали добрими друзями і нарешті після випускного я зробив їй пропозицію.
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