Как правильно сказать на украинском 'в конце концов': лучшие варианты

При дословном переводе устойчивых выражений возникает суржик и калька. Это, например, касается выражения "в конце концов", которое ошибочно переводят как "в кінці кінців".

Языковеды рассказали, что это одна из самых распространенных ошибок при использовании наречий. В украинском языке много вариантов, которыми можно заменить суржик.

"В конце концов" правильно перевести следующим образом:

кінець кінцем;

урешті-решт;

нарешті;

зрештою;

у кінцевому підсумку.

Подробно рассмотрим каждый из вариантов.

Кінець кінцем

Это выражение ошибочно пишут через дефис. На самом деле дефис ставить не нужно, ведь выражение образовано повторением одного слова в разных падежах.

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К примеру:

Кінець кінцем він зрозумів, що підприємство цьогоріч прибутку не отримає.

Після неминучих у таких випадках вагань та церемоній учасники вечора кінець кінцем розсідаються (Олесь Гончар).

У кінцевому підсумку

Это выражение употребляется в официальной речи и на письме не выделяется запятыми.

У кінцевому підсумку комунальникам вдалося у найкоротші терміни впоратися з наслідками негоди.

На нараді у кінцевому підсумку вирішили не підвищувати тарифи на воду.

Урешті-решт, кінець кінцем, нарешті, зрештою

Эти слова могут быть как полноправными членами предложения и не выделяться запятыми, так и вставными, при этом выделяться пунктуационно.

Словари предлагают несколько случаев употребления:

1. Слова не выделяются запятыми, если употребляются в значении "после или в конце чего-то":

Нарешті депутати ухвалили зміни до закону про мову.

Зрештою ми подолали шлях на Говерлу.

Урешті-решт Іван вирішив подати заявку на конкурс.

Марійка сіла малювати й зрештою дала бабусі спокій.

Наречия в этих случаях взаимозаменяемы.

2. Наречие является членом предложения и выделяется запятыми, если употребляется после чего-то или в конце чего-то и завершает определенный перечень.

К примеру:

Послухавши відповідь студента, викладач зітхнув й, урешті-решт попросив у нього заліковку.

На обличчі Олени відобразились різноманітні емоції: здивування, недовіра, невпевненість і, кінець, кінцем, радість.

3. Наречия выделяются запятыми, если выступают вставными членами предложения и выражают отрицательные эмоции:

Як довго, кінець кінцем, ти будеш мене обманювати?

Ти, зрештою, колись нап’єшся тієї горілки?

4. Если наречие "нарешті" употребляется с целью присоединения последнего слова, словосочетания или предложения, а впереди стоит союз "i", запятые ставить не нужно.

Познайомилися ми при заселенні у гуртожиток, за чотири роки навчання стали добрими друзями і нарешті після випускного я зробив їй пропозицію.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как сказать на украинском "оставить в покое".

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