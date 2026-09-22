Как правильно сажать озимый лук: есть несколько секретов

Все больше огородников предпочитают выращивать озимый лук на небольших насыпных грядках. Такой подход гарантирует защиту посадочного материала от затопления осенью и весной, что обеспечивает крепкий и обильный урожай овоща

Видео дня

Как пишет издание VSN, формирование грядок высотой примерно 10-15 см идеально защищает растения на участках, где застаивается вода или преобладает тяжелая почва. Когда идут затяжные дожди или тает снег, излишки жидкости просто стекают в борозды, защищая овощи от плесени и гниения. И вот как правильно сажать лук осенью этим методом.

Как правильно подготовить участок и когда сеять

Почву под посадку нужно хорошо разрыхлить, очистить от сорняков и обогатить перепревшим компостом. Обратите внимание: свежий навоз вносить категорически нельзя. Когда все будет готово, семенной лук заглубляют в вершины гребней с интервалом 7-10 см, соблюдая межполосное расстояние около 20-25 см. Покрывающий слой земли над луковицей должен быть толщиной в несколько сантиметров.

Заниматься посадкой лучше примерно за месяц или пару недель до наступления устойчивых заморозков. Если торопиться, лук пустит зеленые ростки, станет слишком уязвимым и не сможет перезимовать. Поливать грядку после посадки обычно нет необходимости – при нормальных условиях растению хватает естественных осадков.

С приходом первых морозов участок желательно замульчировать соломой или сухими листьями. Когда весной вернётся тепло, это укрытие нужно будет быстро убрать, чтобы дать земле прогреться, а молодым росткам обеспечить необходимый доступ к солнцу и кислороду.

Для каких огородов этот способ станет спасением

Высаживать лук на гребнях целесообразнее всего на плотных, глинистых и чрезмерно увлажненных почвах. Почва на приподнятых грядках лучше вентилируется, быстро отдает лишнюю влагу и быстрее оттаивает с наступлением весны.

А вот для песчаных и сухих почв этот метод скорее навредит: насыпи будут слишком быстро терять остатки влаги, из-за чего растения будут страдать от засухи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно удобрять сад осенью, чтобы не нанести ему вреда.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.