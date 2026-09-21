Как правильно подкормить сад осенью: на следующий год не узнаете

Сентябрь – важное время для садоводов, ведь большинство растений в это время заканчивают цветение и вегетационный период в целом, а значит, нуждаются в осенней подкормке. Ключевые вещества в этот период – фосфор и калий.

Видео дня

Весной листьям и молодым побегам для развития нужен прежде всего азот – именно поэтому в весенних удобрениях его так много. Осенью же растения нужно не стимулировать, а готовить к зимнему покою. Как это сделать, рассказало издание Deccoria.

Каким должно быть осеннее удобрение

Чтобы растения хорошо перезимовали, у них должно быть достаточно запасов. Качественное осеннее удобрение разработано именно под эти нужды. Азота в нем совсем немного или нет вовсе, зато больше калия и фосфора. Производители обычно добавляют туда еще и магний, серу и железо, которые укрепляют растения перед зимой.

Почему так? Избыток азота в этот период стимулирует растения к образованию новых, мягких побегов, которые просто не успеют одревеснеть до первых морозов. Такие приросты вымерзают быстрее всего и ослабляют все растение на протяжении остальной зимы. Калий, в свою очередь, делает клеточный сок более густым и снижает риск промерзания тканей, а фосфор поддерживает развитие корней, которые накапливают питательные запасы на весну.

Осенние удобрения также различаются в зависимости от назначения. В садовых магазинах можно найти отдельные составы для газона, для деревьев и кустарников, а также для растений, которые лучше растут в кислых почвах – последние имеют более низкий уровень pH, адаптированный к потребностям рододендронов или голубики.

Когда можно безопасно вносить осенние удобрения

Осенние удобрения можно смело вносить с конца августа до середины октября – в этот период рост растений естественным образом замедляется, а корневая система начинает накапливать ресурсы на зиму. Впрочем, на бедных, песчаных почвах лучше разделить порцию на две части: первую внести в конце августа, а вторую – через 3-4 недели. Благодаря этому питательные вещества не вымоются из почвы сразу, и у растений будет время их усвоить.

Последнюю подкормку планируйте не позднее середины октября, а в более тёплых регионах этот срок можно сдвинуть на две-три недели – но обязательно произведите её до первых серьёзных заморозков. В случае с газоном с этим можно подождать даже до начала ноября. Прежде чем разбрасывать удобрение, проверьте температуру почвы на глубине нескольких сантиметров: если она ниже 8 градусов по Цельсию, корни впитывают элементы всё медленнее, поэтому разбросанные гранулы просто пролежат до весны.

Если вы также планируете известковать почву, сделайте между этими процедурами перерыв не менее чем на 2-3 недели. Известко, внесённая одновременно с осенним удобрением, блокирует усвоение части полезных веществ.

Какие растения нуждаются в обязательной подкормке перед зимой

Обязательная подкормка перед зимой охватывает несколько групп растений. Каждая – со своими потребностями.

Розы, гортензии, сирень, плодовые кустарники и деревья – после обильного цветения или плодоношения им нужны калий и фосфор, чтобы восстановить силы к зиме.

– после обильного цветения или плодоношения им нужны калий и фосфор, чтобы восстановить силы к зиме. Хвойные – им понадобится дополнительный калий, который защитит от зимних ожогов и потери цвета.

– им понадобится дополнительный калий, который защитит от зимних ожогов и потери цвета. Кислолюбивые растения (рододендроны, азалии, голубика, голубые сорта гортензий) – нуждаются в удобрениях с низким pH, ведь обычные удобрения повысили бы кислотность почвы.

– нуждаются в удобрениях с низким pH, ведь обычные удобрения повысили бы кислотность почвы. Газон – ослабленный после лета, он нуждается в калии и фосфоре для укрепления перед зимой.

– ослабленный после лета, он нуждается в калии и фосфоре для укрепления перед зимой. Осенние многолетники (например, рудбекии) – хорошо реагируют на небольшую дозу калия и фосфора, внесенную в сентябре, что повышает их морозостойкость.

Однако не каждое растение нуждается в осенней порции минеральных удобрений. Молодые деревца и кусты, посаженные только в этом году, лучше оставить в покое – вместо подкормки им нужнее регулярный полив и толстый слой мульчи, который защитит их еще неглубокие корни от мороза. Огород после сбора урожая обычно достаточно обогатить компостом или перепревшим навозом – большинство овощей заканчивают свой сезон с первыми холодами, поэтому осеннее минеральное удобрение здесь уже ни к чему.

Можно ли осенью использовать навоз и компост

Компост и навоз можно применять осенью без каких-либо опасений. Однако каждый из них действует несколько по-разному и требует своего подхода.

Зрелый компост безопасен для растений круглый год – питательные вещества из него высвобождаются медленно, поэтому им практически невозможно нанести вред. Разбросайте его из расчёта 3–5 кг на квадратный метр вокруг стволов и стеблей и перемешайте с верхним слоем почвы. Также его можно разложить тонким слоем в качестве мульчи – это уменьшит испарение влаги из почвы и помешает прорастанию сорняков в течение зимы.

Навоз лучше предварительно выдержать – пусть он перепреет несколько месяцев в куче, прежде чем попадет на грядку. Также его можно разложить в начале осени, на стыке августа и сентября – тогда у него будет несколько месяцев на то, чтобы разложиться, до того как весной начнётся новый сезон. Если же использовать его непосредственно перед посадкой, он может обжечь корни.

Кстати, не каждый навоз действует одинаково – конский и птичий содержат больше азота, чем коровьий, поэтому разлагаются быстрее и сильнее прогревают почву. Осенью лучшим выбором является коровья навоз с более мягким действием – разложите его слоем в несколько сантиметров и слегка перекопайте с верхним слоем почвы. Лучше всего его примут грядки после овощей или участки, которые готовят под весенние саженцы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как ухаживать за розами в сентябре, чтобы они цвели обильнее.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.