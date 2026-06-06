Как правильно подвязывать помидоры: ошибка может привести к болезни

Помидоры в начале лета нуждаются в правильной подвязке. Если сделать это неосторожно, стебли можно повредить, а такие ранки повышают риск грибковых болезней и ухудшают состояние растения.

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Подвязка нужна для того, чтобы стебли не ломались под тяжестью листьев и будущих плодов. Также она помогает держать куст вертикально, улучшает доступ воздуха к растению и облегчает уход, информирует Kobieta Interia.

Почему помидоры нельзя туго перетягивать

Главная ошибка при подвязывании – слишком тугая петля вокруг стебля. Когда помидор растет, стебель постепенно утолщается. Если веревка или проволока врезается в ткани, на растении появляются повреждения.

Такие ранки опасны не только сами по себе. Через них в ткани растения могут легче проникать возбудители грибковых болезней. В результате куст слабеет, хуже развивается и может давать меньше плодов.

Именно поэтому для подвязывания не стоит использовать тонкую жесткую проволоку или материалы, которые могут пережимать стебель. Лучше выбирать мягкий шпагат, специальные клипсы, тканевые ленты или другие материалы, которые не травмируют растение.

Как правильно подвязывать помидоры

Помидоры можно подвязывать к кольям, шпалере или вертикальному шнуру. Один из удобных способов – использовать шпагат и специальные клипсы для растений.

Клипсу крепят возле нижней части стебля так, чтобы петля из шпагата не врезалась в растение. Затем отмеряют нужную длину шнура, делают подвижную петлю и осторожно обкручивают стебель вокруг шпагата, помогая ему расти вертикально.

Важно, чтобы петля не была тугой. Она должна оставаться подвижной, чтобы по мере роста помидора ее можно было ослабить или отрегулировать. Если использовать обычную петлю без клипсы, ее также нужно делать свободной.

Какой материал лучше использовать

Для подвязывания часто берут джутовый шпагат. Он натуральный, удобный в работе и обычно не травмирует растение, если не затягивать его слишком сильно. В то же время под тяжестью большого количества плодов такой шпагат иногда может рваться.

Некоторые огородники используют пластиковый шпагат, так как он более прочный. Также можно брать специальные многоразовые или биоразлагаемые клипсы для подвязывания. Они помогают зафиксировать растение и уменьшают риск натирания стебля.

Не стоит использовать тонкую проволоку, леску или грубые синтетические материалы, которые могут врезаться в ткани. Если подвязка оставляет следы на стебле, ее нужно сразу ослабить или заменить.

Что еще нужно сделать с помидорами в начале лета

Кроме подвязывания, в июне стоит регулярно удалять нижние листья, которые касаются земли или мешают проветриванию. Это снижает риск грибковых болезней, особенно во влажную погоду или в теплице.

Также нужно вовремя убирать лишние боковые побеги, если сорт нуждается в пасынковании. Это помогает растению направлять силы не только на зеленую массу, но и на формирование плодов.

Полив должен быть регулярным, но без переувлажнения. Воду лучше лить под корень, не смачивая листья. В сочетании с правильной подвязкой это поможет кустам оставаться здоровыми и лучше плодоносить.

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