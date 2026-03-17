Как правильно подкормить огород золой: есть несколько правил

Древесную золу многие дачники считают простым и доступным удобрением, которое может существенно улучшить состояние почвы и урожайность. В ней действительно содержится немало полезных элементов, необходимых для роста и развития растений.

Однако если вносить золу без учета типа почвы и потребностей культур, можно не помочь, а навредить. OBOZ.UA рассказывает, как правильно подкармливать грядки золой.

Чем полезна зола для огорода

Пепел после сжигания чистой древесины является ценным природным источником минеральных веществ. В его составе содержатся калий, кальций, фосфор, магний и другие микроэлементы, которые растения могут достаточно легко усваивать.

Калий играет важную роль в формировании плодов, влияет на их вкус и размер. Именно он способствует тому, чтобы овощи были сочнее, а урожай – качественнее. Фосфор нужен для развития сильной корневой системы, а кальций помогает уменьшить кислотность почвы и улучшает доступность питательных веществ для растений.

Благодаря этому золу часто используют как натуральную подкормку для многих огородных и садовых культур.

Какова главная опасность золы

Первое, на что нужно обращать внимание, – это происхождение пепла. Для огорода подходит только пепел, полученный после сжигания чистой древесины, сухих веток или растительных остатков без примесей химии.

Нельзя использовать пепел от окрашенных досок, ламината, ДСП, картона с печатью, лакированного дерева или глянцевой бумаги. В таком материале могут быть токсичные вещества, тяжелые металлы и другие вредные соединения. Попадая в землю, они накапливаются в ней, а впоследствии могут оказаться и в плодах.

Почему зола не всегда уместна

Еще одна распространенная ошибка – внесение золы без учета кислотности почвы. Поскольку она имеет щелочную реакцию, ее избыток может изменить pH земли. Если почва и без того нейтральная или щелочная, пепел может ухудшить условия для роста растений.

В такой среде некоторые важные элементы, в частности железо, бор и марганец, становятся менее доступными. В результате растения начинают ослабевать, их листья могут желтеть, а рост – замедляться. Иногда это приводит к состоянию, когда влага есть в почве, но корневая система не может нормально ее усваивать.

Какие культуры хорошо реагируют на подкормку золой

Чаще всего золу хорошо воспринимают культуры, которые не любят слишком кислую почву. К ним относятся капустные, томаты, перец, баклажаны, огурцы, а также многие ягодные кустарники.

Такая подкормка может частично выполнять защитную функцию. Например, золу нередко используют для снижения риска некоторых болезней и для борьбы с вредителями. Ее применяют против слизней, а также как вспомогательное средство в уходе за капустой и другими огородными культурами.

Но даже для тех растений, которые хорошо реагируют на золу, важно соблюдать умеренность.

Каким растениям зола может навредить

Есть культуры, для которых такая подкормка категорически не подходит. Прежде всего это растения, любящие кислую почву. К ним относятся голубика, клюква, азалии, рододендроны и большинство хвойных растений.

Нежелательно вносить золу и под гортензии, если вы хотите сохранить насыщенный голубой оттенок цветов. Также осторожными следует быть со щавелем, который тоже лучше растет на кислых почвах.

