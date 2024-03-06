Как правильно перевести на украинский 'верующий': есть несколько вариантов

Больше всего ошибок возникает при употреблении активных причастий прошедшего времени. Речь идет о словах, которые заканчиваются на -ачий, -ячий, учий, -ючий: "наступаючий", "слабнучий", "кохаючий" – они несвойственны украинскому языку.

Возникает вопрос: а как перевести слово "верующий"? Известный учитель и языковед Александр Авраменко рассказал, правильно ли причастие "віруючий" и стоит ли искать альтернативы.

Языковед указал, что слово "віруючий" звучит коряво, так же как и "завідуючий", "странствуючий", "поючий". Дело в том, что украинскому языку вообще несвойственны активные причастия настоящего времени с окончаниями -ачий, -ячий, -учий, -ючий. При этом можно использовать слова с суффиксами -ач-, -яч-, -уч-, -юч-, (-ущ-, -ющ-), которые перешли в класс прилагательных. К примеру, блискучий успіх, квітучий сад, родюче поле.

Поэтому слово "верующий" лучше заменить следующими ответчиками:

вірянин

правовірний;

людина, яка вірує.

В сети также советуют обратить внимание на следующие варианты: вірник, боговірний, побожний.

Следует также заменить следующие причастия на правильные соответствия:

акомпануючий – акомпаніатор;

бажаючий – що (який, котрий) бажає, охочий;

біжуча вода – проточна вода;

біжучий рядок – рухомий рядок;

виконуючий обов'язки – виконувач обов'язків;

виступаючий – доповідач, лектор, промовець;

відпочиваючий – який відпочиває, відпочивальник;

вміщуючий залізо – багатий на залізо, залізовмісний;

водоплаваючі птахи – водоплавні птахи;

ворогуючі сторони – ворожі сторони;

дезінфікуючий засіб – дезінфекційний засіб;

знаюча людина – тямуща, компетентна, обізнана людина.

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