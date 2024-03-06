Как правильно перевести на украинский "верующий": есть несколько вариантов
Больше всего ошибок возникает при употреблении активных причастий прошедшего времени. Речь идет о словах, которые заканчиваются на -ачий, -ячий, учий, -ючий: "наступаючий", "слабнучий", "кохаючий" – они несвойственны украинскому языку.
Возникает вопрос: а как перевести слово "верующий"? Известный учитель и языковед Александр Авраменко рассказал, правильно ли причастие "віруючий" и стоит ли искать альтернативы.
Языковед указал, что слово "віруючий" звучит коряво, так же как и "завідуючий", "странствуючий", "поючий". Дело в том, что украинскому языку вообще несвойственны активные причастия настоящего времени с окончаниями -ачий, -ячий, -учий, -ючий. При этом можно использовать слова с суффиксами -ач-, -яч-, -уч-, -юч-, (-ущ-, -ющ-), которые перешли в класс прилагательных. К примеру, блискучий успіх, квітучий сад, родюче поле.
Поэтому слово "верующий" лучше заменить следующими ответчиками:
- вірянин
- правовірний;
- людина, яка вірує.
В сети также советуют обратить внимание на следующие варианты: вірник, боговірний, побожний.
Следует также заменить следующие причастия на правильные соответствия:
- акомпануючий – акомпаніатор;
- бажаючий – що (який, котрий) бажає, охочий;
- біжуча вода – проточна вода;
- біжучий рядок – рухомий рядок;
- виконуючий обов'язки – виконувач обов'язків;
- виступаючий – доповідач, лектор, промовець;
- відпочиваючий – який відпочиває, відпочивальник;
- вміщуючий залізо – багатий на залізо, залізовмісний;
- водоплаваючі птахи – водоплавні птахи;
- ворогуючі сторони – ворожі сторони;
- дезінфікуючий засіб – дезінфекційний засіб;
- знаюча людина – тямуща, компетентна, обізнана людина.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что означает трогательное украинское слово "ланити".
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.