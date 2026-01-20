Как спать и не мерзнуть, даже когда -30: советы украинки, которая поднялась на 5 самых высоких гор планеты

Сон даже в городской квартире из-за атак россиян на энергетику Украины чем-то напоминает поход в горы. Вокруг так же холодно и темно.

Видео дня

Тем не менее, опытные альпинисты точно знают, как заснуть, даже если трескучий мороз пытается пробраться к вам под одеяло. Поэтому своими советами по сохранению тепла поделилась легендарная украинская спортсменка Антонина Самойлова. Она первой среди украинок поднялась на две горы высотой более 8000 метров за одни сутки, трижды покоряла Эверест и побывала на вершинах пяти самых высоких гор нашей планеты. На таких высотах никогда не бывает тепло, однако спортсмены там успешно ночуют и не мерзнут. Что им в этом помогает, Антонина рассказала своим подписчикам в Instagram.

Пластиковая бутылка с горячей водой

Чтобы согреться даже там, где царит вечный мороз, Антонина наполняет обычную пластиковую бутылку кипятком и кладет ее к себе в спальный мешок. В городской квартире отправляйте ее под одеяло. Альпинистка советует размещать такую грелку в ногах или между ногами, ведь именно в этой зоне сосредоточено большое количество кровеносных сосудов, которые быстро разгонят тепло по телу.

Предостережение: такую бутылку лучше замотать в полотенце, чтобы не обжечься из-за прямого контакта. К тому же так она дольше будет сохранять свое тепло и не остынет до самого утра.

Качественное термобелье

Из всех видов термобелья, которые есть на рынке, для сна Антонина советует то, что изготовлено из 100% мериносовой шерсти. Надевайте его перед тем, как лечь в постель. Наслоение одежды на такое термобелье позволит уменьшить потери собственного тепла тела.

Баф на шею

Опытная альпинистка отмечает – правильно закрытые шея и уши помогут чувствовать себя теплее. И для этого лучше всего подойдет баф. Его нужно надеть на шею и поднять на затылок, закрыв ушные раковины. При необходимости можно сверху надеть также шапку. Это поможет закрыть те участки тела, которые защитить во время сна труднее всего.

Объятия

Если вам есть с кем разделить кровать, Антонина советует сделать это обязательно. "Обнимитесь под одним одеялом – так вы будете чувствовать себя намного теплее. И здесь не о романтике, а о физике", – подчеркнула альпинистка.

Кстати: температура тела домашних животных немножко выше человеческой, поэтому пустите своего кота или собаку под одеяло. Так и они не замерзнут, и вам будет спать комфортнее.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие советы дают норвежцы, как не замерзнуть и не заболеть зимой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.