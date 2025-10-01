Как правильно обрезать смородину осенью: от этого зависит урожай

Смородина – одна из самых любимых ягод. Она неприхотлива в уходе, однако чтобы каждый год получать обильный и качественный урожай, нужно соблюдать несколько простых правил.

Одно из главных – осенняя обрезка, от которой зависит сила куста и размер ягод следующим летом. OBOZ.UA рассказывает, как правильно обрезать смородину осенью.

Почему смородину важно обрезать осенью

После сбора урожая смородина постепенно переходит в состояние покоя. В это время она нуждается в "санитарной чистке": старые, сухие, поврежденные и истощенные ветви забирают у куста питательные вещества, не давая молодым побегам развиваться.

Если обрезку не сделать, куст быстро загущается, ягоды мельчают, а урожайность снижается. Осенняя обрезка позволяет избежать этого и стимулирует рост новых, крепких веток.

Лучшее время для обрезки смородины

Оптимальный период для обрезки – сентябрь и октябрь, когда активный рост куста уже завершен, но до наступления морозов еще остается время.

В этот период срезы быстро заживают, а сам куст легче переносит процедуру. Главное – успеть до промерзания почвы, иначе подрезанные побеги могут ослабнуть.

Какой результат дает правильная обрезка

Своевременное удаление старых веток не только формирует красивый и опрятный куст, но и напрямую влияет на урожайность. За счет стимулирования роста молодых побегов урожай может вырасти на 30-50%.

Кроме того, ягоды становятся крупнее, сочнее и слаще. Таким образом, осенняя обрезка – это не только уходовая процедура, но и инвестиция в будущий урожай.

