Посевной календарь на октябрь: что надо сделать и в какие дни

Октябрь – месяц подготовки сада и огорода к зиме. Именно теперь можно заложить основу будущего урожая и позаботиться о здоровье почвы и растений. Чтобы работы были максимально удачными, опытные хозяева советуют ориентироваться не только на погоду, но и на фазы Луны.

Издавна известно, что Луна влияет на рост и развитие всех живых организмов. OBOZ.UA публикует календарь посевных работ на второй месяц осени.

Основные правила лунного календаря

Качество каждого знака Зодиака, через который проходит Луна, больше всего проявляется в первый день. Поэтому посадочные работы можно начинать буквально через два часа после вхождения Луны в продуктивный знак.

Календарь работ садовода-огородника на октябрь

Вспашка, культивация, окучивание, рыхление – 11, 15–18 октября.

Закладка компоста – в любые дни, кроме запрещенных.

Обрезка ветвей и побегов – 11–18 октября.

Опрыскивание, уничтожение вредителей – 15–18 октября.

Полив (независимо от фазы Луны) – 4, 5, 12, 13, 22, 23 октября.

Прививка – 4, 5, 23, 27, 28 октября.

Прополка – 15–18 октября.

Внесение минеральных удобрений – 4, 5, 23, 27, 28 октября.

Внесение органических удобрений – 9, 13 октября.

Эти советы касаются не только открытого грунта, но и парников, теплиц и даже комнатных растений.

Помните: пересадка и посадка категорически противопоказаны в новолуние, а также во время солнечных и лунных затмений. Неблагоприятные знаки для таких работ – Овен, Лев, Дева и Стрелец.

