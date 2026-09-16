Как правильно обрезать гибискус: цветы станут еще крупнее
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Гибискус ценят за крупные яркие цветы, которые сразу привлекают внимание в саду или на террасе. У одних сортов они могут быть поистине гигантскими, у других – поменьше, зато появляются в гораздо большем количестве.
Чтобы растение оставалось здоровым, не загущалось и хорошо цвело в следующем сезоне, его нужно правильно обрезать. Эксперты отмечают, что способ и время процедуры зависят от того, какой именно гибискус вы выращиваете — морозостойкий или тропический.
Какие бывают гибискусы
Условно гибискусы можно разделить на две большие группы – морозостойкие и тропические.
Морозостойкий гибискус – многолетнее растение, надземная часть которого осенью отмирает, а весной из корневища появляются новые побеги. Его цветы могут достигать примерно 25–30 см в диаметре.
Тропический гибискус не переносит морозов. В теплом климате его можно выращивать на открытом воздухе в течение всего года, а там, где зимой температура опускается ниже нуля, растение придется переносить в помещение. Его цветы обычно меньше, однако их может быть значительно больше.
Когда обрезать гибискус
Морозостойкий гибискус можно несколько раз прищипнуть в начале сезона, чтобы куст вырос гуще и компактнее. Делать это рекомендуют примерно до начала июля.
Основную обрезку проводят после завершения цветения. Осенью, после первых заморозков, стебли частично укорачивают, а окончательно удаляют их уже весной, перед появлением новых побегов.
Тропический гибискус обрезают в конце зимы или в начале весны – непосредственно перед началом активного роста. Если растение зимует в помещении, именно этот период лучше всего подходит для формирования кроны.
Как обрезать морозостойкий гибискус
- Когда молодые побеги вырастут примерно до 15 см, верхушки можно прищипнуть чуть выше пары листьев. Это стимулирует появление боковых побегов и помогает сформировать более густой куст.
- После первых осенних заморозков, когда листья и стебли начнут отмирать, побеги укорачивают, оставляя примерно 20–30 см над уровнем земли.
- Для работы лучше использовать чистый и острый секатор. Оставленные части стеблей помогут немного защитить основание растения в течение зимы.
- Корневую зону желательно замульчировать. Слой мульчи будет защищать корни и почки от резких перепадов температуры и промерзания.
Весной, когда сильные морозы уже миновали и растение готовится к новому росту, мульчу частично убирают, а сухие прошлогодние побеги срезают почти до уровня почвы.
В течение сезона морозостойкий гибискус обычно не требует серьезной обрезки. Достаточно удалять сухие, поврежденные или больные части растения.
Как правильно обрезать тропический гибискус
- Сначала осмотрите длинные побеги и определите, какие из них нарушают форму куста.
- На побеге найдите почку или узел, направленный наружу. Срез над таким местом будет стимулировать новый побег расти не внутрь кроны, а наружу, благодаря чему куст будет меньше загущаться.
- Срез делают острым чистым секатором примерно на 0,5–1 см выше узла, под небольшим углом. На каждом побеге желательно оставлять как минимум несколько узлов с почками.
- Точно так же постепенно укорачивают другие длинные ветви, стараясь сохранить равномерную и естественную форму растения.
- За одну процедуру не стоит удалять более трети кроны. Если гибискус сильно вытянулся или давно не обрезался, лучше омолаживать его постепенно в несколько этапов.
- Сухие, поврежденные и больные ветки можно удалять независимо от времени года.
Что будет, если вообще не обрезать гибискус
Без регулярной обрезки куст постепенно становится слишком густым и разрастается неравномерно. Из-за этого воздух хуже циркулирует между побегами, а внутри кроны дольше сохраняется влага.
Такие условия могут способствовать развитию грибковых заболеваний и появлению вредителей. Кроме того, старые и слабые побеги отнимают часть ресурсов растения, которые могли бы направляться на молодой прирост и формирование бутонов.
В то же время проводить сильную обрезку каждый год не нужно. В некоторые сезоны вполне достаточно удалить только сухие или поврежденные ветки.
Что еще поможет гибискусу обильно цвести
Обрезка – лишь одно из условий хорошего цветения. Важную роль также играют освещение, почва, полив и подкормка.
Гибискусу нужно много солнца – желательно около шести-восьми часов прямого освещения в день. В тени растение может активно наращивать листья, но формировать меньше бутонов.
Почва должна быть питательной, хорошо дренированной и слегка кислой. Тяжелую почву можно улучшить компостом и другой органикой.
Поливать гибискус нужно регулярно, но без застоя воды у корней. Почва должна оставаться влажной, но не превращаться в болото. Отцветшие цветы желательно своевременно удалять. Тогда растение будет тратить меньше сил на образование семян и сможет направить больше ресурсов на новые бутоны.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем стоит полить монстеру перед отопительным сезоном.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.