Как правильно хранить перец, чтобы он не 'морщился' больше месяца: интересный лайфхак

Обычно свежий перец имеет ограниченный срок годности, поэтому правильное хранение является чрезвычайно важным. Хотя многие люди просто кладут его на полку холодильника, этот нежный овощ требует больше, чем просто прохладной среды.

Видео дня

По словам эксперта по хранению продуктов Эми из The Cross Legacy, ключ к тому, чтобы перец "сохранился еще дольше", заключается в том, как подготовить его к хранению в холодильнике, пишет Express.

По ее словам, мытье и подготовка болгарского перца к правильному хранению не занимает много времени и не требует множества специальных, труднодоступных ингредиентов. Секрет заключается в обработке этого овоща уксусом.

Как это работает

Для начала возьмите миску – она должна быть достаточно большой, чтобы "вместить более 10 стаканов жидкости плюс перцы".

Далее добавьте 10 стаканов воды и четверть стакана дистиллированного белого уксуса. Смешайте воду и уксус в миске и погрузите туда болгарский перец на две минуты. Обязательно установите таймер для этого, поскольку вы можете передержать овощи.

После этого выньте перцы из воды и положите их на полотенце сушиться несколько часов, периодически переворачивая. Чтобы болгарский перец хранился дольше, убедитесь, что он полностью высох, прежде чем класть его в холодильник.

Тем, кто хочет сохранить перец месяцами, Эми рекомендует нарезать их ломтиками или кубиками и положить в морозилку в специальных зип-пакетах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как вкусно потушить перцы на ужин.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.