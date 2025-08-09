Как правильно хранить бананы, чтобы они не становились коричневые: одна хитрость

Бананы являются легкой и вкусной закуской как сами по себе, так и нарезанными с хлопьями или фруктовым салатом. Однако, их может быть непросто хранить.

Если вы хотите продлить срок свежести этих фруктов, есть один простой способ предотвратить их потемнение – и, вероятно, у вас уже есть необходимое средство, пишет OBOZ.UA.

Обертывание плодоножек бананов может существенно повлиять на то, как хорошо они будут храниться. Это объясняется тем, что фрукты выделяют этилен, который ускоряет созревание остальных плодов. В бананах этот газ в основном выделяется из плодоножки.

Просто накройте стебли фольгой или пищевой пленкой и закрепите резинкой, и это даст вам еще день-два, прежде чем фрукт перезреет.

Однако имейте в виду, что бананы, которые хранятся в полиэтиленовом пакете или закрытом контейнере, лишь задерживают этилен, который выделяет фрукт, и ускоряют созревание.

Еще один способ дольше сохранить их свежими – это не класть их на столешницу или в фруктовницу. Давление на мякоть фрукта может привести к ее смягчению и потемнению, поэтому бананы лучше всего хранить подвешенными.

Таким образом также улучшает циркуляцию воздуха и предотвращает накопление газообразного этилена.

Обертывая только стебли и подвешивая плоды, вы с гораздо большей вероятностью сможете дольше хранить их свежими. В следующий раз, когда вы купите банан, его не придется сразу класть в морозилку для будущего бананового хлеба.

