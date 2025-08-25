Как правильно готовить печень, чтобы она не горчила: делимся секретом приготовления

Печень – очень ценный продукт, в котором больше всего железа. Но, очень часто печень имеет неприятный запах, и чтобы этого избежать, печень нужно просто замочить в молоке на 2 часа.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной жареной говяжьей печени с луком и абрикосами.

Ингредиенты:

Печень говяжья 200 г (куски толщиной 1-1,5 см)

Молоко 300 мл (для замачивания)

Мука 2-3 ст. л.

Соль, перец по вкусу

Масло для жарки 2–3 ст. л.

Лук 100 г (полукольцами)

Абрикосы 4 шт. (половинки)

Сливочное масло 20 г

Яблочный уксус 1 ст. л.

Мед 1 ст. л.

Соевый соус 2-3 ст. л.

Вода 50 мл

Зелень (петрушка, укроп, базилик) для подачи

Способ приготовления:

1. Подготовка печени: обязательно снимите пленку. Нарежьте кусками толщиной 1,5-2 см. Замочите в молоке на 2-3 часа, чтобы убрать горечь.

2. Панировка: просушите печень на салфетках, обваляйте в муке с солью и перцем.

3. На хорошо разогретой сковороде с маслом обжарьте по 30 секунд с каждой стороны — только до корочки, не пережаривая. Выложите на бумажное полотенце.

4. Соус: в той же сковороде обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте абрикосы, слегка карамелизируйте. Положите сливочное масло, влейте воду, уксус, мед и соевый соус. Доведите до нужной консистенции (3–4 минуты на слабом огне). Верните печень в сковороду, прогрейте в соусе 2-3 минуты (не более!). Соус должен быть шелковистым, без расслоения.

Украсьте перед подачей зеленью, подавайте с хлебом или тостами.Печень должна остаться нежной и розовой внутри!

