Как пожарить кабачки без брызг масла: делимся кулинарным лайфхаком

Очень часто при жарке кабачков, горячее масло очень неприятно брызгает и даже может оставлять ожоги на руках. Чтобы так не случалось, нужно знать некоторые кулинарные секреты.

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Кулинар поделилась в Instagram кулинарным лайфхаком, благодаря которому вы сможете пожарить кабачки без брызг масла.

Что нужно сделать:

1. Кабачки помойте, нарежьте слайсами, просушите обязательно и обваляйте в панировке из муки, соли и специй.

2. После этого обмокните эти же запанированные кабачки в воду и только после выложите их на разогретую сковороду и обжарить до золотистости с обеих сторон!

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