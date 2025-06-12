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Как пожарить кабачки без брызг масла: делимся кулинарным лайфхаком

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
1,2 т.
Рецепт блюда

Очень часто при жарке кабачков, горячее масло очень неприятно брызгает и даже может оставлять ожоги на руках. Чтобы так не случалось, нужно знать некоторые кулинарные секреты.

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Как пожарить кабачки

Кулинар поделилась в Instagram кулинарным лайфхаком, благодаря которому вы сможете пожарить кабачки без брызг масла.

Как правильно готовить кабачки

Что нужно сделать:

1. Кабачки помойте, нарежьте слайсами, просушите обязательно и обваляйте в панировке из муки, соли и специй.

Кляр для кабачков

2. После этого обмокните эти же запанированные кабачки в воду и только после выложите их на разогретую сковороду и обжарить до золотистости с обеих сторон!

Жареные кабачки

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