Как появилась жевательная резинка: эти факты могут удивить

У жевательной резинки история, насчитывающая сотни лет и берущая свое начало еще от цивилизаций майя и ацтеков. Свой современный вид она приобрела лишь в конце XIX века.

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Со временем производители начали совершенствовать её состав, добавляя компоненты, способствующие профилактике кариеса. Об истории появления жевательной резинки рассказывает OBOZ.UA.

Первые прообразы жевательной резинки существовали еще в древности. Считается, что индейцы племени майя жевали застывший сок дерева сапотилы — чикл, который образовывался после надрезов коры. Впоследствии с этим продуктом познакомились и испанские завоеватели, прибывшие в империю ацтеков в XVI веке.

Впрочем, традиция жевать природные вещества была распространена и среди других народов. Древние греки использовали смолу мастикового дерева, а некоторые племена на территории современной Германии жевали шерсть, пропитанную медом. В XVIII веке ботаник Уильям Бартрам также описывал обычай индейцев чероки жевать корни растений для очистки зубов и устранения неприятного запаха изо рта.

Поворотным моментом стала вторая половина XIX века. Бывший президент Мексики Антонио де Санта-Анна привез в США большую партию чикла, надеясь использовать его в качестве заменителя каучука. После неудачных экспериментов американский предприниматель Томас Адамс обратил внимание на то, что натуральный каучук можно использовать в качестве жевательного продукта. Небольшая пробная партия быстро нашла своих покупателей, а уже в 1871 году Адамс запатентовал оборудование для массового производства жевательной резинки.

Со временем производители начали улучшать вкус и форму продукта. Одной из первых ароматизированных жевательных резинок в США стала Black Jack с добавлением экстракта лакрицы. В XX веке отрасль активно развивалась, а бренд Wrigley стал одним из самых известных в мире.

Дальнейшее развитие науки позволило превратить жевательную резинку не только в популярный продукт, но и в вспомогательное средство для ухода за зубами. В ее состав стали добавлять ксилит, фтор, карбамид, бикарбонат натрия и другие компоненты. Исследования подтвердили, что ксилит способствует профилактике кариеса, поэтому с 1970-х годов его активно используют в производстве жевательных резинок.

Первые партии жевательной резинки в магазинах раздавали бесплатно, чтобы покупатели могли познакомиться с новым продуктом.

Компания Wrigley, которая сегодня ассоциируется прежде всего с жевательной резинкой, изначально производила мыло. Жевательную резинку вкладывали в качестве подарка к покупке, однако спрос на неё оказался настолько высоким, что предприятие полностью сменило направление деятельности.

Во время Второй мировой войны жевательную резинку включали в солдатские пайки, ведь считалось, что она помогает снизить стресс. А в середине XX века популярности продукта способствовали рекламные кампании, коллекционные вкладыши и конкурсы по надуванию самых больших пузырей.

Среди необычных фактов также отмечается, что жевание резинки сжигает примерно 11 калорий в час, а в мире существуют жевательные резинки с довольно необычными вкусами — от васаби до порошкового вина. В то же время использованная жевательная резинка остается проблемой для окружающей среды, ведь она очень медленно разлагается.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что жевательная резинка кажется мелочью, не оказывающей существенного влияния на здоровье. Большинство людей воспринимают ее лишь как способ освежить дыхание или избавиться от навязчивого желания что-нибудь пожевать.

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