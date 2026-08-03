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Как появилась жевательная резинка: эти факты могут удивить

Катя Помазан
Новости. Общество
3 минуты
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Жевательная резинка.
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У жевательной резинки история, насчитывающая сотни лет и берущая свое начало еще от цивилизаций майя и ацтеков. Свой современный вид она приобрела лишь в конце XIX века.

Со временем производители начали совершенствовать её состав, добавляя компоненты, способствующие профилактике кариеса. Об истории появления жевательной резинки рассказывает OBOZ.UA.

Первые прообразы жевательной резинки существовали еще в древности. Считается, что индейцы племени майя жевали застывший сок дерева сапотилы — чикл, который образовывался после надрезов коры. Впоследствии с этим продуктом познакомились и испанские завоеватели, прибывшие в империю ацтеков в XVI веке.

Впрочем, традиция жевать природные вещества была распространена и среди других народов. Древние греки использовали смолу мастикового дерева, а некоторые племена на территории современной Германии жевали шерсть, пропитанную медом. В XVIII веке ботаник Уильям Бартрам также описывал обычай индейцев чероки жевать корни растений для очистки зубов и устранения неприятного запаха изо рта.

Чикл в «сыром» виде.

Поворотным моментом стала вторая половина XIX века. Бывший президент Мексики Антонио де Санта-Анна привез в США большую партию чикла, надеясь использовать его в качестве заменителя каучука. После неудачных экспериментов американский предприниматель Томас Адамс обратил внимание на то, что натуральный каучук можно использовать в качестве жевательного продукта. Небольшая пробная партия быстро нашла своих покупателей, а уже в 1871 году Адамс запатентовал оборудование для массового производства жевательной резинки.

Реклама первой жевательной резинки.

Со временем производители начали улучшать вкус и форму продукта. Одной из первых ароматизированных жевательных резинок в США стала Black Jack с добавлением экстракта лакрицы. В XX веке отрасль активно развивалась, а бренд Wrigley стал одним из самых известных в мире.

Американец Уильям Ригли создал самую известную жевательную резинку.

Дальнейшее развитие науки позволило превратить жевательную резинку не только в популярный продукт, но и в вспомогательное средство для ухода за зубами. В ее состав стали добавлять ксилит, фтор, карбамид, бикарбонат натрия и другие компоненты. Исследования подтвердили, что ксилит способствует профилактике кариеса, поэтому с 1970-х годов его активно используют в производстве жевательных резинок.

Первые партии жевательной резинки в магазинах раздавали бесплатно, чтобы покупатели могли познакомиться с новым продуктом.

Компания Wrigley, которая сегодня ассоциируется прежде всего с жевательной резинкой, изначально производила мыло. Жевательную резинку вкладывали в качестве подарка к покупке, однако спрос на неё оказался настолько высоким, что предприятие полностью сменило направление деятельности.

Больше всего в рекламе жевательной резинки прославилась компания «Wrigley».

Во время Второй мировой войны жевательную резинку включали в солдатские пайки, ведь считалось, что она помогает снизить стресс. А в середине XX века популярности продукта способствовали рекламные кампании, коллекционные вкладыши и конкурсы по надуванию самых больших пузырей.

Среди необычных фактов также отмечается, что жевание резинки сжигает примерно 11 калорий в час, а в мире существуют жевательные резинки с довольно необычными вкусами — от васаби до порошкового вина. В то же время использованная жевательная резинка остается проблемой для окружающей среды, ведь она очень медленно разлагается.

Знаменитая стена из жевательных резинок в Калифорнии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что жевательная резинка кажется мелочью, не оказывающей существенного влияния на здоровье. Большинство людей воспринимают ее лишь как способ освежить дыхание или избавиться от навязчивого желания что-нибудь пожевать.

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