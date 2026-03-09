Как помыть окна до блеска, чтобы не было разводов: избегайте этих ошибок

С приходом весны и потеплением у всех сразу возникает неотложная потребность помыть окна. Самая большая проблема, которая возникает при этом, разводы, которые появляются после того, как стекла высыхают.

Для того, чтобы такой ситуации не возникало, надо избегать некоторых ошибок при мытье окон. Среди них – использовании различных материалов, которые только ухудшают все, пишет OBOZ.UA.

Бумажные полотенца – ваш худший враг

Бумажные полотенца часто содержат воск и крошечные волокна, которые оставляют тонкую, но очень заметную пленку на ваших окнах. Вот почему эти надоедливые пятна просто не исчезнут, как бы сильно вы ни терли. Решение простое, элегантное и гораздо экологичнее: салфетки из микрофибры.

Не мойте окна в солнечную погоду

Первое теплое весеннее солнце может соблазнить вас открыть все окна и взяться за работу. Мытье под прямыми солнечными лучами – это буквально худшее возможное решение для ваших окон. Высокая температура приведет к более быстрому высыханию чистящего средства, а это означает – как вы догадались – новые пятна будут образовываться еще до того, как вы успеете их вытереть.

Игнорирование внешней стороны не решит проблему

По крайней мере дважды в год (в идеале где-то в январе, после долгих и грязных зимних месяцев, и снова в июне, после того, как закончится безумное весеннее цветение) найдите время для глубокой очистки внешней части. Сочетание воды и хорошего чистящего средства удалит стойкие пятна.

Сначала вытрите пыль

Остаются ли на вашем стекле крошечные пятнышки и потеки после тщательной очистки? Вы, вероятно, опрыскали окна чистящим средством, прежде чем вытирать сухую пыль. Грязь в оконных рамах и рейках мгновенно превращается в неприятную мутную смесь, когда она контактирует с жидкостью, которую вы потом просто размазываете по всему окну, если неосторожно его протираете.

Используйте правильные средства

Средства с высоким содержанием аммиака не всегда являются лучшим выбором, поскольку они слишком быстро испаряются, и могут быть чрезвычайно агрессивными, особенно если у вас тонированные окна, поскольку они могут вызвать необратимое выцветание материала. Если вы используете коммерческие спреи, будьте щедрыми на них. Распыляйте на стекло очень обильно и молниеносно быстро протирайте тряпкой или шваброй, чтобы жидкость не высохла, прежде чем вы сможете полностью ее удалить.

