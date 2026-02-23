Как эффективно бороться с черной плесенью на окнах: действенный и бюджетный лайфхак

Черная плесень — распространенная проблема во многих домах, особенно в холодные месяцы. Она часто проявляется в виде черных пятен, но также может иметь темно-зеленый цвет и скользкую, влажную текстуру.

Видео дня

Плесень обычно развивается вокруг окон, где уровень влажности высок. К распространенным причинам относятся протекание оконных рам, некачественный ремонт крыши, недостаточное отопление, протекание труб или кранов, повышение влажности и конденсат, пишет OBOZ.UA.

Окна ванной комнаты и кухни являются самыми частыми местами образования плесени, поскольку в этих местах наблюдается самый высокий уровень влажности и конденсата.

Как избавиться от черной плесени

Хотя химические чистящие средства могут быть эффективными в борьбе с различными загрязнениями, они часто не разработаны с учетом здоровья пользователя. Многие из них содержат вещества, которые могут быть вредными при вдыхании и токсичными при попадании внутрь.

По данным экспертов, лимонный сок – отличное натуральное средство для удаления плесени. Его 5% содержание кислоты делает его удивительно эффективным.

Лимонный сок можно свежевыжатый или приобрести в виде концентрата. Для очистки от плесени жидкость следует использовать в полной концентрации. Его можно наносить с помощью пульверизатора или замачивать в нем чистящую губку.

Обработку плесени лимонным соком следует начинать с использования простого мыла и воды. После промывки нанесите его непосредственно на плесень.

Немедленно потрите участок щеткой или губкой для чистки. Как и в случае с другими методами обработки, процесс следует повторять, пока не будут достигнуты удовлетворительные результаты.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как избежать плесени в доме.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.