Как помочь собаке преодолеть тревогу разлуки: один ценный совет

Исследования показывают, что 8 из 10 собак трудно справляться с состоянием, когда их оставляют в одиночестве. Однако, половина не обнаруживает никаких очевидных признаков болезни, поэтому владельцам легко это пропустить,

Видео дня

Ветеринар Амир Анвари поделился лучшими советами о том, как лучше всего помочь вашей собаке справиться с тревогой разлуки, когда они оказываются наедине. О своем опыте он рассказал в новом видео в TikTok.

Как предотвратить тревогу разлуки у вашей собаки

Чтобы помочь своей собаке чувствовать себя лучше и меньше тревожиться, когда вас нет дома, стоит перестать тригерить своего любимца рутиной. Ветеринар рассказал, что раньше, выходя из дома, всегда говорил своей собаке: "Оставайся!". Это провоцировало у нее плохое депрессивное состояние. Из-за этого эксперт перестал использовать эту команду.

Амир также посоветовал владельцам быть более энергичными и жизнерадостными со своей собакой в течение дня, чтобы она не ассоциировала эту энергию только с вашим возвращением домой. Также не стоит проявлять чрезмерную эмоциональность, когда вы приходите, потому что это вызывает у животных ассоциации, которые потом играют злую шутку с вами.

Если вам нужна дополнительная помощь, рекомендуется обратиться к местному ветеринару, чтобы получить дополнительные советы по лечению тревоги разлуки у вашего питомца.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какой овощ категорически нельзя давать собакам.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.