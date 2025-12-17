Назван популярный овощ, который категорически нельзя давать собакам

Такой овощ, как сырой картофель, который есть почти на каждой кухне и часто находится в пределах досягаемости собаки, может быть токсичным для домашних животных.

Видео дня

По словам ветеринарной медсестры Лии Каллаган из Butternut Box, сырой, зеленый или пророщенный картофель содержит соланин, токсичное соединение, а это означает, что его никогда не следует давать собакам, даже в небольших количествах, пишет Express.

Эксперт также уточнила, что несколько других овощей также следует держать подальше от собачьих тарелок.

Такие ингредиенты, как обычный лук, чеснок, лук-шнитт и лук-порей, все представители семейства аллиумовых, могут повредить эритроциты собаки и привести к серьезным заболеваниям, даже в приготовленном или измельченном виде. Она также предостерегает владельцев быть внимательными с цветной капустой.

Это овощ содержит природные соединения, которые могут образовывать значительное газообразование во время пищеварения, а это означает, что даже небольшой кусочек может привести к вздутию живота или некоторым неожиданно слышимым побочным эффектам.

По этой причине Каллаган рекомендует предлагать только небольшие порции и избегать сливочного масла, сыра или любых приправ, которые могут еще больше расстроить желудок собаки.

Листья и стебли помидоров также содержат соланин, что делает их опасными, хотя небольшое количество спелых помидоров обычно подходит большинству собак.

Также запрещен ревень, так как он содержит оксалаты, которые могут навредить почкам, даже стебли опасны в больших количествах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие собаки самые безопасные для детей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.