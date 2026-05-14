Гортензии будут пышно цвести все лето: чем поливать в мае

Гортензии только начинают просыпаться в мае, и именно сейчас они будут покрыты множеством бутонов, которые распустятся прекрасными цветами позже в этом году летом.

Многие садоводы любят гортензии, потому что они обычно цветут без особых усилий, но важно подпитывать их сейчас, если вы хотите помочь им, пишет OBOZ.UA.

Весной обычно идут сильные дожди, которые часто могут вымывать питательные вещества из почвы, тогда как теплая погода также может забрать много влаги из земли. Гортензии – невероятно жаждущие растения, и если их почва не может удерживать воду, то больше вероятность того, что они завянут, побуреют или просто плохо зацветут, когда наступит лето.

Существует естественный способ помочь гортензиям и улучшить их почву, а именно с помощью остатков, которые большинство людей выбрасывают ежедневно.

Кофейная гуща издавна считается скрытой жемчужиной в садоводстве, предлагая экологически чистый и экономически эффективный способ обогащения почвы.

Она имеет слегка кислую консистенцию, что любят гортензии, а также богата углеродом, что помогает обогащать почву органическими веществами.

Это помогает разрыхлить землю, делая ее менее уплотненной и поощряя дождевых червей к клумбе, что поможет восстановить структуру почвы.

Использование кофейной гущи для подкормки гортензий – это самый простой способ улучшить почву до наступления лета и помочь им зацвести, не тратя вообще никаких денег.

Как подкормить гортензии кофейной гущей

Всегда важно быть осторожным, используя органические удобрения в саду, поскольку они, как правило, мощнее магазинных, поэтому их лучше разбавлять.

Все, что вам нужно сделать, это поместить примерно столовую ложку кофейной гущи в бутылку с распылителем или лейку, а затем полить гортензии слабым раствором.

Делайте это раз в месяц, пока не наступит лето, и ваши гортензии будут иметь много красивых цветов, и вам не придется ежедневно кружить вокруг них с лейкой.

