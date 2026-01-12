Как пользоваться радиаторами, чтобы не переплачивать за отопление: одна хитрость

Учитывая, что температура в январе будет продолжать падать, вполне вероятно, что вы будете использовать центральное отопление и радиаторы как можно больше.

Конечно, это приводит к увеличению потребления энергии и увеличению счетов. Однако, эксперты советуют использовать хитрости, которые можно применить к клапанам радиаторов, чтобы сэкономить расходы. В видео на TikTok они рекомендовали никогда не накручивать клапаны и циферблаты термостатов больше чем на три.

"Поднятие клапана до пяти отметок открывает его на максимум, пропуская много горячей воды в радиатор, когда включено центральное отопление", – объясняют они.

Хотя это может быть хорошо, если вы хотите быстро нагреть комнату, если каждый термостат установлен на пять, ваши счета за отопление могут оказаться намного выше, чем нужно.

"В спальнях следует держать циферблат между отметками "два" и "три". Это позволит поддерживать температуру в комнате между 15 и 20 градусами, что комфортно и может сэкономить ваши деньги", – отметили специалисты.

Если вы собираетесь провести длительное время вдали от своего дома, советы будут совсем другими.

Установите термостат на отметку замерзания. Когда у вас включено отопление, это позволит поступать в радиатор ровно столько воды, чтобы температура в помещении поддерживалась выше семи градусов, чтобы ваши трубы не замерзли.

