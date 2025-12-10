Как поливать сансевиерию, чтобы не навредить: есть простой секрет

Сансевиерия, которую также называют тещиным языком, относится к тем комнатным растениям, которые легче перелить, чем пересушить. Особенно важно позаботиться о правильном режиме увлажнения растения именно зимой, когда его потребность в воде снижается.

Как отрегулировать полив сансевиерии, рассказало издание House Digest. Главная задача – не допустить полного пересыхания почвы в период, когда растение требует меньше всего воды.

Оптимальная частота полива тещиного языка в холодный сезон составляет раз в месяц. Некоторые даже снижают ее до одного раза в два месяца. А все потому, что когда день становится коротким и растение замедляет свой рост, его потребность в увлажнении снижается. Соответственно, растет риск перелить сансевиерию. Именно переливы являются самой частой причиной гибели этого роскошного вида.

Не менее важен и правильный метод внесения воды в горшок с сансевиерией. Всегда поливайте саму землю, а не лейте воду через центр лиственной розетки. Влага может накапливаться в центре этой розетки, создавая благоприятные условия для загнивания корней или кроны.

Очень важно также позаботиться о дренаже в горшке. В нем должен лежать слой керамзита или другого материала, а в дне быть несколько отверстий для стока лишней жидкости. Сансевиерии гораздо дольше выживают в сухой земле, чем во влажной. Поэтому полива после засухи растение дождется, а вот подсыхания почвы после перелива – уже не факт.

Если вы собрались пересаживать свою сансевиерию, позаботьтесь о соответствующем субстрате для нее. Грунт лучше выбирать песчаный или суглинистый – тот, который легко отдает влагу. Также его можно смешать с перлитом, вермикулитом или другим подобным компонентом, который облегчает текстуру земли и делает ее более проницаемой. Также лучше выращивать цветок в глиняном контейнере без глазури, ведь он пропускает воздух и воду, поэтому обеспечит лучшие условия для растения, чем пластиковый.

Как последняя мера предосторожности, обратите внимание на то, как долго почва под растением остается влажной после полива. В случае, если субстрат удерживает воду в течение длительного времени, сократите объем воды, которую вы используете, во время следующего полива.

