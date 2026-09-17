Как поливать деревья осенью: сколько нужно воды

Зима – суровое испытание для деревьев в саду. Чтобы пережить морозы и сильные ветры, им нужен увлажняющий предзимний полив, который насытит почву водой на максимальную глубину.

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Такая процедура помогает защитить корни деревьев, поскольку влажная земля промерзает гораздо медленнее сухой, создавая своеобразный термощит для корней. Кроме того, хорошо увлажненные ткани растений лучше переносят зимнее обезвоживание. Однако, чтобы такой полив принес саду реальную пользу, а не вред, важно правильно рассчитать количество воды и оценить состояние почвы на участке. Как это правильно сделать, рассказало издание "На пенсии".

Расчет объема воды при поливе через шланг

Используя садовый шланг, крайне важно четко понимать, сколько литров получает каждое растение. Сделать это очень просто: возьмите 10-литровое ведро, опустите в него шланг с текущим напором и проследите, за сколько секунд оно полностью наполнится. А чтобы жидкость впитывалась равномерно и не застаивалась в виде грязных луж у ствола, заранее сделайте вокруг дерева неглубокие канавки для отвода воды.

Проверка уровня влажности почвы

Чтобы выяснить, нуждается ли сад в дополнительной влаге, проведите небольшой тест – возьмите ком земли и проведите им по листу бумаги

Почва сбивается в плотный ком, но не пачкает бумагу. Если на листе не останется влажного пятна, уменьшите привычную норму полива примерно на треть.

Если на листе не останется влажного пятна, уменьшите привычную норму полива примерно на треть. Комочек оставляет после себя отчетливый мокрый след. Почва достаточно увлажнена, поливать не нужно.

Почва достаточно увлажнена, поливать не нужно. Почва совершенно сухая и легко рассыпается в пальцах. Сад нуждается в максимальном и обильном увлажнении.

Объемы осеннего увлажнения в зависимости от возраста насаждений

Поскольку речь идет о закаливании сада перед зимой, расход воды будет значительным. Она должна промочить почву на значительную глубину. Рассчитывать его нужно в соответствии с возрастом растения.

Для сформировавшегося плодового дерева необходимо, чтобы влага проникла вглубь земли хотя бы на 60–100 см. Растениям возрастом от 10 до 15 лет понадобится ориентировочно 60 литров жидкости. Более взрослым экземплярам (старше 15 лет) следует вылить около 90 литров.

А вот молодому деревцу, посаженному в этом сезоне, вполне хватит 40 литров. То есть четырёх стандартных 10-литровых ведер.

Правильно выполненный осенний полив с учетом реального состояния почвы и возрастных потребностей сада убережет корневую систему от вымерзания. Самое важное — отказаться от разбрызгивания воды по кроне (дождевания), чтобы не вызвать развитие грибков. Также крайне важно строго придерживаться рекомендуемых объемов.

Ранее OBOZ.UA объяснял, почему хвойные деревья лучше высаживать осенью и как за ними правильно ухаживать, чтобы они хорошо прижились.

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