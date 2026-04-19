Как подготовить картофель к посадке: урожай будет очень щедрым

Чтобы получить щедрый урожай картофеля, важно выбрать удачный сорт и правильно подготовить клубни и почву к посадке. Для этого нужно внимательно перебрать посадочный материал, не высаживать картофель на том же месте, что и в прошлом году, и позаботиться о подкормке сразу после высадки.

Такая подготовка помогает клубням лучше укорениться, активно забирать питательные вещества из почвы и формировать крупные, здоровые плоды. OBOZ.UA рассказывает, как правильно готовить картофель к посадке.

Как выбрать картофель для посадки

Перед высадкой клубни обязательно нужно внимательно осмотреть. Картофель должен быть без плесени, без повреждений и без подозрительных пятен. Важно, чтобы форма была правильной, а сам клубень выглядел здоровым.

Для посадки не советуют брать ни слишком мелкий, ни слишком крупный картофель. Лучше всего подходят клубни среднего размера, ведь именно они обычно дают самый стабильный результат.

Какое правило нельзя игнорировать

Один из главных принципов – не высаживать картофель на том же месте, где он рос в прошлом году. Если пренебрегать этим правилом, почва может оказаться истощенной, а риск проблем с ростом и урожаем возрастает.

Именно поэтому место под картофель лучше менять, чтобы дать земле возможность восстановиться и не ослаблять новые посадки.

Когда давать подкормки

Часто огородники ошибаются, откладывая подкормки на более поздний период. Но в этой схеме ухода отмечается, что питание стоит дать сразу после высадки.

Это нужно для того, чтобы клубни быстрее укоренились и с самого начала активно забирали питательные вещества из почвы. Если на старте картофелю будет не хватать питания, урожай может оказаться мелким.

Рецепт подкормки для картофеля

Для приготовления такого раствора, как утверждается, не нужно покупать ничего сложного – все можно найти дома.

Сначала готовят концентрат:

берут 1 литр воды комнатной температуры;

добавляют 1 чайную ложку обычной соли:

добавляют 1 чайную ложку крахмала – картофельного или кукурузного;

хорошо размешивают, чтобы не осталось комочков и добавляют 5 капель йода

После этого готовый литр концентрата разводят в 10 литрах воды. Полученным раствором поливают участок, где уже высажен картофель.

Такую процедуру советуют повторять один раз в две недели. Считается, что при таком уходе картофель может вырасти крупным, чистым и иметь особенно хороший вкус.

