Клубника будет кислой: что нельзя сажать рядом: что нельзя сажать рядом

Чтобы клубника хорошо росла важно не сажать рядом культуры, которые истощают почву, передают ей болезни или создают условия для грибковых поражений. На урожайность клубники влияет не только полив, подкормка или сорт, но и правильное соседство на грядке.

Из-за этого ягоды часто вырастают более мелкими, менее сочными и не такими сладкими, как ожидалось. Другие культуры, наоборот, способны поддержать клубнику, помочь ей в развитии и даже частично защитить от вредителей. OBOZ.UA рассказывает, что можно, а что не стоит сажать рядом с кустами клубники.

Какие растения не стоит сажать возле клубники

Картофель, помидоры, баклажаны

Эти культуры относятся к пасленовым и имеют с клубникой общие болезни. Самая опасная из них – фитофтороз. Кроме того, пасленовые активно истощают почву, поэтому такое соседство для клубники нежелательно. В результате растение слабеет, хуже развивается и может дать более низкий урожай.

Капуста

Капуста потребляет много питательных веществ, поэтому рядом с ней клубника часто недополучает питание. Из-за этого кусты растут слабее, а ягоды могут быть мелкими и менее сочными. Для культуры, которая нуждается в хорошем балансе питательных веществ, такое соседство не является удачным.

Огурцы

Огурцы любят влагу и часто создают загущение на грядке. Для клубники это рискованно, поскольку в таких условиях легче развиваются грибковые заболевания. Если воздух плохо циркулирует, а влага долго задерживается, посадки клубники становятся значительно уязвимее.

Малина

Клубника и малина имеют общих вредителей, поэтому их близкое размещение повышает вероятность поражения. Если одна культура начнет страдать от вредителей, проблема легко перекинется и на другую. Именно поэтому такое соседство лучше не планировать.

Подсолнечник и топинамбур

Эти растения очень активно истощают почву. Рядом с ними клубнике сложнее нормально развиваться, ведь она получает меньше питательных веществ. Для ягодной культуры, которой нужен стабильный ресурс для роста и плодоношения, это неудачный вариант.

Какие растения стоит посадить возле клубники

Чеснок и лук

Это одни из лучших соседей для клубники. Они помогают отпугивать вредителей и снижают риск грибковых заболеваний. Такое соседство считается одним из самых полезных для ягодной грядки.

Петрушка

Петрушку часто советуют высаживать возле клубники, так как она помогает бороться с вредителями. Кроме того, считается, что такое соседство положительно влияет и на вкус ягод.

Шпинат и салат

Эти растения не создают для клубники серьезной конкуренции за питательные вещества. Они не мешают ее нормальному росту и могут хорошо сосуществовать на одном участке.

Фасоль и горох

Бобовые культуры полезны тем, что обогащают почву азотом. Это положительно сказывается на росте клубники и помогает ей лучше развиваться.

Бархатцы

Бархатцы ценят за способность отпугивать вредителей и оздоравливать почву. Именно поэтому их часто высаживают рядом с клубникой как естественный защитный барьер.

