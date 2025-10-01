Как почистить диван без агрессивной химии: простой и дешевый способ
Диван – это место в доме или квартире, где мы чаще всего проводим время, поэтому они часто быстро пачкаются. На них можно найти все: от пятен от еды и напитков до следов домашних животных, макияжа и общей грязи и пыли. Хотя пылесос может помочь собрать крошки, надоедливые пятна требуют другого метода.
Американская мама, которая любит находить дешевые и простые лайфхаки для уборки, Гунча Эйебердиева поделилась в Instagram своим трюком, который помогает избавиться от грязи с дивана, накопленной годами.
В своей публикации она показала, как использование горячей воды и таблетки для посудомоечной машины может сделать ваш диван свежим и чистым.
Она разбила ножом таблетку для посудомоечной машины Fairy и высыпала содержимое в миску с горячей водой. Далее – размешала смесь, пока порошок не растворился.
Блогерша намочила тряпку в смеси и выкрутила, чтобы вытекла лишняя вода. Она обмотала тряпкой крышку от сковороды и завязала ее узлом.
Затем женщина несколько раз потерла изготовленным инструментом диван и была поражена тем, сколько грязи с него исчезло.
Сначала проверьте раствор на незаметном участке дивана, чтобы убедиться, что он не повредит ткань.
В комментариях пользователи подтвердили, что этот метод, действительно, работает. Некоторые отметили, что уже успели его проверить. Также, по их словам, в этом случае будет действенной смесь воды, уксуса и пищевой соды.
