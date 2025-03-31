Как пережить развод: рекомендации психолога Фонда Рината Ахметова

К завершению отношений приводят разные факторы – психологические, поведенческие, социальные и экономические. За этой классификацией скрывается все, от разных ценностей до экономического насилия, от алкоголизма до предательства. Но что бы ни приводило к разводу, оно является одним из самых сложных и стрессовых переживаний человека. Как преодолеть этот жизненный этап и на что нужно обращать особое внимание – рассказывает психолога Фонда Рината Ахметова Анна Часовникова.

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Подробный анализ причин завершения отношений, а также действенные советы по поддержке себя во время расставания смотрите в полезном видеоролике с практическими советами здесь.

– Позвольте себе пережить боль. Развод – это форма утраты. Поэтому важно не игнорировать болезненные моменты и не пытаться быстро забыть болезненную ситуацию, а дать себе время на горение. – Откровенно говорите о своих чувствах. Разговоры о своих чувствах, связанных с разрывом отношений, являются также мощным инструментом, чтобы справиться с тяжелым эмоциональным состоянием. Разговаривая с близкими и поддерживающими друзьями, можно немного облегчить свою боль.

– Упражняйте прощение. Прощение – важная часть процесса восстановления после развода. Это нужно сделать прежде всего для себя, чтобы избавиться от лишнего бремени.

– Ищите новые интересы. Новые увлечения и переосмысления целей помогут воспринимать этот период как возможность личностного роста.

– Обратитесь за помощью. Если чувствуете, что поддержки друзей и близких мало, стоит поискать квалифицированную помощь. У психолога есть инструменты, которые помогут восстановить ощущение собственной ценности, веру в себя и доверие к другим. Это то, что напрямую влияет на возможность выстроить здоровые отношения в будущем.

Психологическая поддержка – одно из приоритетных направлений работы Фонда Рината Ахметова. Помощь от квалифицированных психологов Фонда получили уже более 1,2 миллионов украинцев. Сегодня это вебинары и видеоролики, консультации мобильных групп психологов для переселенцев, врачей, учителей по всей Украине, работа психологов в рамках проекта "Блогер Кемп" с детьми, переживающими травму войны, психологическую помощь людям после обстрелов и т.д.

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