Как перевести на украинский 'воспринимать в штыки': малоизвестный заменитель

Бывают ситуации, когда люди "воспринимают в штыки" какие-нибудь действия или информацию. Это означает, что они недоброжелательно или даже враждебно относятся к предложению и это вызывает у них негативные эмоции.

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В украинском языке есть малоизвестный заменитель, который можно использовать вместо популярного русского выражения. Об этом в свое время рассказывал покойный доктор филологических наук Александр Пономарив в блоге для BBC Украина.

Российское выражение "воспринимать идею в штыки" можно сказать на украинском, как "зустрічати ідею багнетами".

Также часто можно услышать фразу "прийняти в штики", но это калька. Правильно говорить "зустріти в багнети" или "зустріти вороже"

Согласно словарю украинского языка, багнет – это колючее оружие, которое насаживают на конец дула ружья.

Профессор также рассказывал, как на украинском языке будет "творог". По его словам, такого слова в нашем языке нет.

В Украине называют "творогом" домашний кисломолочный сыр или еще мягкий сыр – это продукт молочнокислого брожения, из которого удалена сыворотка.

Русское слово "творог" на украинском языке означает сир, а в русском языке сыр означает "твердый сыр".

"Творог" – это суржик, который, к сожалению, очень распространен в разных регионах Украины.

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