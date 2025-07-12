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Как перевести на украинский "чревоугодие" и "прелюбодеяние": знают далеко не все

Елена Былим
Новости. Общество
2 минуты
1,2 т.
Как перевести на украинский 'чревоугодие' и 'прелюбодеяние': знают далеко не все

Значения некоторых слов, часто встречающихся в религиозной литературе, не всегда понятны современным людям, ведь они обозначают древние понятия, имеющие глубокий смысл.

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Например, слово "чревоугодие" описывает ненасытную страсть к пище, которая в христианстве считается одним из смертных грехов, а "прелюбодеяние" означает нарушение супружеской верности.

Понимание этих терминов является ключевым для точного восприятия текстов, особенно если речь идет о религиозных или исторических контекстах. Поэтому важно знать их соответствия в современном украинском языке, чтобы избежать недоразумений.

Часто возникают ситуации, когда необходимо перевести термины, имеющие глубокие исторические и культурные корни, особенно те, которые распространены в религиозной литературе. Простой дословный перевод может не отразить всей глубины значения, поэтому важно выбирать соответствующие синонимы и контекстуальные замены. Это позволяет обеспечить точность передачи первоначального смысла.

Как будет "чревоугодие" на украинском языке

В современном украинском языке для его обозначения используют несколько вариантов, которые удачно передают основное значение. Самыми распространенными переводами являются  "обжерливість", "захланність" и "ненажерливість". Каждый из них подчеркивает различные аспекты этого греха, что позволяет выбрать наиболее подходящий в зависимости от конкретного контекста.

Как перевести на украинский "чревоугодие" и "прелюбодеяние": знают далеко не все

Как будет "прелюбодеяние" на украинском

Что касается слова "прелюбодеяние", то в украинском языке также существует несколько точных соответствий. Наиболее известные среди них — "перелюбство" и "адюльтер". Эти термины четко обозначают нарушение супружеской верности, сохраняя при этом официальный или юридический оттенок значения.

Как перевести на украинский "чревоугодие" и "прелюбодеяние": знают далеко не все

Если же нужно более пространно передать суть "прелюбодеяния", украинский язык предлагает еще ряд синонимов, которые охватывают различные аспекты этого понятия. Среди них:

  • "перелюб",
  • "перелюбки",
  • "чужолюбство",
  • "чужолозтво"
  • "блуд".

Эти слова позволяют более тонко передать оттенки значения, от простого нарушения до морального упадка.

Следовательно, понимание и правильный перевод таких терминов, как "чревоугодие" и "прелюбодеяние", является важным для сохранения аутентичности и глубины смысла оригинальных текстов. Использование правильных украинских соответствий не только улучшает восприятие информации, но и обогащает словарный запас, помогая лучше понимать исторический и культурный контекст.

OBOZ.UA предлагает узнать, как правильно в украинском языке назвать "молодоженов" и "любімок".

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