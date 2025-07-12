Как перевести на украинский 'чревоугодие' и 'прелюбодеяние': знают далеко не все

Значения некоторых слов, часто встречающихся в религиозной литературе, не всегда понятны современным людям, ведь они обозначают древние понятия, имеющие глубокий смысл.

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Например, слово "чревоугодие" описывает ненасытную страсть к пище, которая в христианстве считается одним из смертных грехов, а "прелюбодеяние" означает нарушение супружеской верности.

Понимание этих терминов является ключевым для точного восприятия текстов, особенно если речь идет о религиозных или исторических контекстах. Поэтому важно знать их соответствия в современном украинском языке, чтобы избежать недоразумений.

Часто возникают ситуации, когда необходимо перевести термины, имеющие глубокие исторические и культурные корни, особенно те, которые распространены в религиозной литературе. Простой дословный перевод может не отразить всей глубины значения, поэтому важно выбирать соответствующие синонимы и контекстуальные замены. Это позволяет обеспечить точность передачи первоначального смысла.

Как будет "чревоугодие" на украинском языке

В современном украинском языке для его обозначения используют несколько вариантов, которые удачно передают основное значение. Самыми распространенными переводами являются "обжерливість", "захланність" и "ненажерливість". Каждый из них подчеркивает различные аспекты этого греха, что позволяет выбрать наиболее подходящий в зависимости от конкретного контекста.

Как будет "прелюбодеяние" на украинском

Что касается слова "прелюбодеяние", то в украинском языке также существует несколько точных соответствий. Наиболее известные среди них — "перелюбство" и "адюльтер". Эти термины четко обозначают нарушение супружеской верности, сохраняя при этом официальный или юридический оттенок значения.

Если же нужно более пространно передать суть "прелюбодеяния", украинский язык предлагает еще ряд синонимов, которые охватывают различные аспекты этого понятия. Среди них:

"перелюб",

"перелюбки",

"чужолюбство",

"чужолозтво"

"блуд".

Эти слова позволяют более тонко передать оттенки значения, от простого нарушения до морального упадка.

Следовательно, понимание и правильный перевод таких терминов, как "чревоугодие" и "прелюбодеяние", является важным для сохранения аутентичности и глубины смысла оригинальных текстов. Использование правильных украинских соответствий не только улучшает восприятие информации, но и обогащает словарный запас, помогая лучше понимать исторический и культурный контекст.

OBOZ.UA предлагает узнать, как правильно в украинском языке назвать "молодоженов" и "любімок".

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