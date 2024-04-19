Как перевести на идиому 'сделать для вида': очевидный вариант – неправильный

Каждый язык имеет свои лексические особенности. Языковеды отмечают, что сталые выражения не стоит переводить дословно. Фразеологизмы сформировались с учетом исторических и культурных особенностей, поэтому вместо дословного перевода следует искать соответствия.

Например, часто можно услышать идиому "сделать для вида". OBOZ.UA разбирался, как будет звучать эта фраза на украинском.

Языковеды отмечают, что, к сожалению, очевидный вариант – не совсем правильный: "зробити для вигляду", "зробити для виду" или – еще хуже – "зробити для вида" говорить не следует.

Чтобы правильно перевести эту идиому следует к глаголу "зробити" (или другому глаголу, подходящему по контексту) добавить:

для (задля) годиться;

про людське око (про людські очі);

про чуже око (про чужі очі);

для людського ока.

Например:

Іван був не надто вправним майстром – робив все задля годиться.

Дід насварив Сашка лише для годиться, а Сашко про людське око вибачився за свої слова.

Та се ж про людське око тільки буде, не справді ж ти зламаєш віру (Леся Українка).

Фортеця, яку вже вкотре перебудовували, зустріла їх іще одним шлагбаумом, смугастою, в зріст чоловіка, будкою і вартовими. Правда, тут не питали, хто він, стояли так, для форми, бо хтось колись поставив (Валерій Шевчук).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как заменить на украинском привычное обращение "жіночко", имеющее советский "привкус".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.