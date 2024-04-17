Имеет советский 'привкус': как заменить на украинском привычное обращение 'жіночко'

Представьте, что вам следует обратиться на улице к незнакомому человеку. Как вы это сделали бы? Вероятно, значительная часть читателей ответит, что позовет словами "жіночко" или "мужчино"

На самом деле такое обращение является достаточно грубым. Подобные формулировки использовали во времена СССР, где, в принципе, мало заботились об вежливости. Сначала называли всех обезличенным "товарищ", но это работало плохо, потому что на слово откликались в основном мужчины, поэтому начали использовать "женщина/девушка" и "мужчина". OBOZ.UA рассказывает, как правильно обратиться к незнакомцу или незнакомке именно на украинском.

Наиболее нейтральными и при этом с оттенком почтительности являются пара слов "пан" и "пані". Например, в английском аналогичными обращениями являются "мистер" и "миссис", "сэр" и "мэм". Французы бы в аналогичной ситуации сказали "мадам" или "мсье", немцы – "герр" и "фрау", испанцы "сеньор" и "сеньора". Следовательно, такая практика типична для европейских языков и ее не стоит избегать и в украинском.

Так же удачными являются варианты "шановний" и "шановна" или "добродій" и "добродійка". Но при этом следите за тоном. Если обратиться с оттенком возмущения, слово может приобрести привкус пассивной агрессии. Эта привычка тоже досталась нам в наследство от советских времен. Тон в общении незнакомцами следует сохранять нейтральный.

В конце концов, всегда можно использовать нейтральный вариант "перепрошую". Он позволяет одновременно избежать гендерной маркировки обращения и принести извинения за вмешательство в личное пространство незнакомого человека.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно употреблять в украинском языке феминитивы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.