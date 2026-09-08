Как отмыть налет в ванной за считанные минуты: метод, которым пользовались наши бабушки

Как очистить ванну от жирных косметических остатков, остатков масел и средств для ванны? Если проблема заключается не в известковом налете или запахе, а в липких, жирных остатках, обычный кухонный уксус может не помочь.

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Однако есть ещё одно эффективное домашнее средство. Просто воспользуйтесь калийным мылом, которое, смешанное с тёплой водой, превращается в эффективное чистящее средство, пишет OBOZ.UA.

Калиевое мыло эффективно удаляет жирные отложения. Оно действует как поверхностно-активное вещество, связывая жир с водой, тем самым помогая удалить жирную пленку с поверхности ванны.

Добавьте 1 столовую ложку калийного мыла в 500 мл тёплой воды, затем налейте раствор в распылитель. Встряхните его и опрыскайте поверхность ванны. Оставьте на 15 минут, протрите мягкой губкой и тщательно смойте водой.

Если проблема в известковом налете, а у вас нет под рукой уксуса, вы также можете использовать лимонную кислоту.

Растворите 2 столовые ложки кислоты в 500 мл тёплой воды, перелейте раствор в пульверизатор и опрыскайте участки ванны, покрытые известковым налетом. Оставьте на несколько минут, протрите губкой, а затем тщательно смойте водой.

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